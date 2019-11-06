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IBM：人臉辨識技術應精準規範 不宜全面禁絕

2019-11-06 19:55中央社 華盛頓5日綜合外電報導

人臉辨識技術的應用在全球引發隱私、安全等議題辯論。人工智慧巨頭美國IBM今天在官網呼籲，不需全面禁絕人臉辨識技術應用，但應實施「精準規範」，以保護穩私和公民自由。

IBM政策實驗室（IBM Policy Lab）在「精準規範與人臉辨識」（"Precision Regulation" and Facial Recognition）一文中指出，人臉辨識技術至少可分為「臉部偵測」、「臉部驗證」和「臉部比對」3類，決策者應實施精準規範，對特定使用案例以及恐會造成更大社會傷害風險的終端使用者，祭出各種限制及監管。

文章作者IBM隱私長蒙哥馬利（Christina Montgomery）和IBM政策實驗室共同負責人哈吉曼（Ryan Hagemann）強調，因為特定用途相關疑慮，而地毯式禁絕人臉辨識技術並非解決之道，如此一來勢必會剝奪人類受益於相關技術的諸多益處，其中包括拯救性命。

人臉辨識技術應用在執法和維安以及其他領域日漸普遍，但也引發個人隱私和自由遭侵犯等激烈爭辯。

包括舊金山等城市已禁止政府部門使用人臉辨識技術，隱私權倡議人士則呼籲進行必要改善，避免錯誤和偏見。

電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）近日表示，它支持規範人臉辨識技術應用。資訊科技巨擘微軟公司（Microsoft）去年宣布，正針對相關技術擬定一套應用原則，微軟同時呼籲制定新法令，避免出現「反烏托邦」未來。

蒙哥馬利和哈吉曼在IBM政策實驗室的文章中也強調，儘管不需全面禁絕人臉辨識技術，部分用途仍應禁絕，包括大規模監控或種族剖繪。

蒙哥馬利和哈吉曼主張，人臉辨識技術提供者需負起責任，確保不會在人權紀錄不佳的國家部署相關技術而「助紂為虐」、侵害人權。

此外，兩人也提到，當人臉辨識技術被用於確認個人身分時，任何規範皆應立基於「告知與同意」原則。

人臉辨識人權舊金山

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