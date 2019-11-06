被WeWork害慘 軟銀孫正義：我眼睛糊到蚵仔肉

2019-11-06 18:26 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



日本富豪孫正義的軟體銀行集團今（6）日發表7至9月財報，14年來首見單季營業損失，主要反映包括對WeWork、Uber等新創公司的投資減損，他自己的身價也因此從今年高點至今蒸發了約三成，相當於60億美元。

軟銀上季營業損失達到7,044億日圓（64.6億美元），虧損程度遠高於彭博分析師平均預測的2,308億日圓，軟銀去年同期為獲利7,057億日圓，前一季更創下歷來最高獲利的1.12兆日圓。如此劇烈的盈虧波動，凸顯了軟銀以科技為主的投資策略充滿變數，讓市場對孫正義的交易決策方式抱持懷疑。

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軟銀旗下招牌的願景基金上季虧損9,703億日圓，主要因為WeWork、Uber等公司的投資價值下滑。WeWork延後了原訂9月底的首次公開發行股票（IPO），之後並接受軟銀的95億美元紓困；Uber上季仍深現虧損，股價自5月掛牌上市以來下跌約三分之一。

孫正義今日在財報說明會上一反常態地以嚴肅態度承認自己的決策錯誤，提到WeWork前執行長時他說，自己當時對紐曼的許多負面表現視而不見，「我的判斷有問題。這是我必須反省的事。」但他之後也大力向投資人展示公司如何為他們賺錢。

軟銀表示，在願景基金投資組合裡的88家企業中，共減記了25家企業的公允價值，包括WeWork的價值損失4,977億日圓（46億美元），但也有另外25家公司價值上漲，整體投資組合的公允價值仍有776億美元，比其收購股權的成本690億美元高出9.8%。

據彭博億萬富豪指數，孫正義積極資助科技新創公司的策略開始出現反效果，其身價截至5日止已從7月高點的約200億美元，下滑30%至約138億美元。