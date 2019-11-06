愛迪達上季財報意外強勁 本季營收料衝高
2019-11-06 17:14
經濟日報 編譯黃嘉洵
／綜合外電
德國知名運動品牌愛迪達（Adidas）上季營收和營業利益優於市場預期，反映歐洲銷售回溫，美國業績也見起色，該公司並看好本季營收可望大幅加速成長。
愛迪達第3季經匯率調整後營收成長6%至64.1億歐元（71億美元），優於分析師預期的63.2億歐元；營業利益持平在8.97億歐元，同樣超過預期的8.82億歐元。
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隨著愛迪達降低對運動潮牌Originals系列的依賴，並增加專業運動用具的銷售。愛迪達上季在中國與北美的營收分別成長11%和10%，歐洲銷售也恢復成長、增加3%。愛迪達期望，隨著歐洲國家盃將在明年登場，國內市場有望再度成為帶動業績成長的引擎。
愛迪達執行長羅斯泰德表示，仍對本季營收大幅成長深具信心，並維持全年展望不變，預期不計匯率因素銷售將年增5%至8%，淨利則介於18.8億至19.5億歐元。
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