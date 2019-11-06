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21世紀美國十大飆股出列！蘋果第7 榜首是…

2019-11-06 16:35經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

影片串流市場龍頭Netflix的股價自2000年以來已狂飆23,000%，這意味若在當年花100美元買進這檔股票並且抱牢到現在，如今持股價值已超過2.3萬美元。

Netflix股價表現很耀眼，但就漲幅而論只排亞軍，冠軍另有其人。

財經新聞網站MarketWatch報導，根據成本估算網站HowMuch.net對21世紀熱門股的分析，串流巨人Netflix讓股票投資人大賺，但比起能量飲料製造商Monster Beverage過去20年來提供的股票投資報酬，仍顯得相形見絀。

HowMuch.net這份21世紀美國熱門股排行榜顯示，若當年花100美元買進Monster股票且持股抱到今年10月22日，那麼這筆投資如今已增值到62,444美元。相形之下，其他標普500指數成分股的表現都遙遙落後。

根據這份排名，「FAANG」五大網路通訊股中有兩家公司進榜，除了第二名Netflix外，蘋果排名第七。若當年投資100美元買進蘋果股票，如今持股價值已漲到7,416美元。

科技股躋身前十名並不令人意外。但Equinix和Tractor Supply分別高居三、四名，而「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）和零售巨人沃爾瑪（Walmart）甚至榜上無名。

Monster雖面臨能量飲料市場競爭加劇，股價依然扶搖直上，靠的是多年來獲利與營收成長穩定驅動。該股今年初漲勢稍事停頓，但後來持續上攻，年初迄今漲幅超過15%。

HowMuch.net的21世紀美國十大熱門股排行榜顯示，若2000年投資100...
HowMuch.net的21世紀美國十大熱門股排行榜顯示，若2000年投資100美元買進Monster Beverage股票，如今持股價值已達62,444美元。（圖表來源：HowMuch.net、MarketWatch）
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HowMuch.net的21世紀美國熱門股排行榜顯示，以2000年迄今的股票投資...
HowMuch.net的21世紀美國熱門股排行榜顯示，以2000年迄今的股票投資報酬排名，則「FAANG」成員蘋果名列第七，Netflix排名第二，表現都比高居第一的能量飲料製造商Monster Beverage遜色。美聯社
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