泰銖太強勢！泰國降息1碼至歷史低點
2019-11-06 15:52
經濟日報 編譯葉亭均
／綜合外電
泰國央行6日宣布降息1碼至歷史低點，為三個月來二度降息，同時表示將鬆綁資金流出規定，以抑制泰銖升值走勢。泰銖匯率近期已刷新六年高點。
泰國央行在聲明中表示，貨幣決策委員會的七名成員中，有五人投票支持降息1碼，利率降至1.25%的歷史低點。在彭博訪調的26名經濟學家中，有16人預測降息1碼。
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泰國央行官員擔心泰銖強勢可能會持續不利經濟。官員說，央行將鬆綁資金流出規定，並且考慮進一步控制泰銖匯率。
消息導致泰銖6日盤中貶值0.7%，報30.399泰銖兌1美元，匯率稍後回升至30.377泰銖。
泰國今年經濟正邁向五年來最弱成長幅度，泰國當局正強化貨幣與財政措施以刺激經濟。泰銖對美元匯率在過去一年已升值逾8%，在新興市場中表現最佳，然而卻衝擊出口與觀光產業。
泰國通膨率依然疲軟，10月通膨率降至0.11%，為逾兩年低點，遠低於央行設定的1%至4%年率目標。泰國財長烏達瑪（Uttama Savanayana）本周表示，央行已研擬在明年縮小通膨率目標區間，以利貨幣政策調整。
泰國央行也已採取措施抑制短期資金流入以抑制泰銖升勢，並表示計劃鬆綁資金流出的相關規定。
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