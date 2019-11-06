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好市多祭出購物季超值優惠 蘋果商品最多下殺9,000元

2019-11-06 15:35經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

美國會員制賣場好市多（Costco）5日公布一系列年終購物季商品折扣，包括月底的黑色星期五購物節，電視、電子產品、遊戲主機以及蘋果（Apple）產品都在超值商品的名單中。

好市多將購物季商品優惠資訊區分為五大區，部份折扣活動7日開跑，比感恩節（28日）提前三周，其餘優惠活動則是感恩節後開跑，到隔周一（2日）網路星期一結束，等於購物季活動長達近一個月；好市多全美540多家門市感恩節當天不營業。

許多商品在實體門市及網路都享有優惠，但有部分商品只提供網路優惠價，例如感恩節優惠商品區的70吋VIZIO4K高畫質電視，價格為599.99美元（約新台幣1.8萬元）。在好市多購買的多數電腦商品和及部分家電享有免費技術支援服務，有些商品甚至享有兩年保固。

USA Today以下整理美國好市多五大優惠區的部分商品資訊。

●11月7日至21日

21.5吋蘋果桌上型電腦iMac（搭載4K Retina顯示器），每台優惠300美元（新台幣9,000元）

13.3吋蘋果筆電MacBook Pro（有Touch Bar），每台優惠250美元（新台幣7,500元）

55吋樂金（LG）4K電視，分別有UHD、LED及LCD三種款式，優惠價349.99美元

●11月22日至12月2日

10.1吋三星平板電腦Galaxy Galaxy Tab A（容量128GB），每台優惠100美元

填充玩具商熊熊工作室25美元電子禮物卡，每件優惠10美元

智慧門鈴暨保全攝影機品牌Ring第二代視訊門鈴對講機，每件優惠60美元

Godiva甘納許心型黑巧克力（限購10組），每組優惠2.6美元

●感恩節網路限定優惠商品區

70吋VIZIO 4K高畫質電視，有UHD、LED及LCD三種款式，每組優惠價599.99美元

13.3吋蘋果筆電MacBook Air（銀色），每台優惠200美元（新台幣6,000元）

LG 24立方呎容量不銹鋼法式三門冰箱，可連Wifi，每台優惠700美元

蘋果第二代無線耳機AirPods（限購兩組），每組優惠10美元

●黑色星期五優惠商品區

Xbox One S 1TB遊戲主機套組，每組優惠100美元

Google無線監控門鈴Nest Hello，加贈六個月免費試用包裹偵測服務Nest Aware，優惠價169.99美元

Nikon D3500單眼反光相機雙鏡頭套裝，每套優惠100美元

戴森（Dyson）V10無線吸塵器，每組優惠130美元

●網路星期一優惠商品區

13.3吋蘋果筆電MacBook Air（有太空灰、銀色及金色款），每台優惠200美元（新台幣6,000元）

3克拉圓形鑽石戒指VS2, I，每組優惠2,000美元

美國好市多的折扣活動7日開跑，比感恩節（28日）提前三周。美聯社
美國好市多的折扣活動7日開跑，比感恩節（28日）提前三周。美聯社
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蘋果筆電及桌上型電腦也在好市多的購物季折扣名單中。好市多官網
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好市多將購物季商品商品折扣資訊區分為五大區。好市多官網
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