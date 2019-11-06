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員工生產力提升4成！ 日本微軟週休三日大受好評

2019-11-06 15:24聯合新聞網 綜合報導

日本微軟近期證實，週休三日有效提高生產力。微軟示意圖。 美聯社
日本微軟近期證實，週休三日有效提高生產力。微軟示意圖。 美聯社
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今年八月，日本微軟在公司內試辦一個月的週休三日制，經證實能夠有效提高生產力。

CNN報導，今年夏天，日本微軟推出了「Work Life Choice Challenge」專案，希望改善員工們在工作與生活之間的平衡關係，進而提升員工的「生產力」與「創造力」。為了達成這個目標，日本微軟將八月中的星期五都規劃為休假日，實施了整整一個月的週休三日制。最近，他們對於該政策的結果做了問卷統計，證實在週休三日制度下，員工的生產力的確大幅提高。

根據該社發表的成果，在週休三日制下，員工們不但達到了工時大幅縮短的目標，以人均銷售額換算出來的整體生產力，也比前一年的八月上升了四成。不僅員工們的出勤時間縮短，在公司要求「會議的時間不超過三十分鐘」，並且鼓勵以通訊軟體代替郵件的前提下，微軟的員工們不但減少了在電子郵件往來上所耗費的時間，甚至也減少了會議的次數。

根據日本微軟對於2280名員工所實施的問卷調查，九成以上的員工都認為這個政策對於他們的工作方式有實質上的意義。甚至，由於一週有三天不用上班，連公司所消耗的電力也有所下降，降低了相關成本。

日本微軟打算在今年內試辦其他政策，因此也正在向員工募集相關靈感。此外，他們也希望透過與其他企業之間的合作，進行對工作模式的革命。

微軟工時

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