以小吃大 Xerox傳出有意併購HP
2019-11-06 13:35
經濟日報 編譯黃淑玲
／綜合外電
華爾街日報報導，美國全錄（Xerox）考慮以現金合併股票方式併購目前市值大約270億美元的惠普（HP）。兩公司合併一旦成真，將會是科技界兩顆褪色明星的大膽結合。
知情人士向華爾街日報透露，周二（5日）Xerox召開董事會時，討論了併購的可能性。惠普規模是Xerox的三倍多，消息人士表示，收購提案一定會比惠普股價現值高。
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彭博資訊指出，目前不清楚想以小併大的Xerox要如何籌得吃下惠普所需的資金。根據華爾街日報的消息，全錄已取得主要銀行非正式的金援承諾，另外Xerox準備退出與日本Fijifilm的合資事業，可望取回約23億美元資金。
Xerox最近一年的營業額約100億美元，惠普截自去年10月的最近一年營收則為580億美元。
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