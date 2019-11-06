全球成長似已走出最黑暗時期 前景取決美中貿易形勢

2019-11-06 08:44 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



彭博資訊報導，全球經濟可能已經走過10年來最大幅度放緩的日子。除了主要央行的降息潮，美中貿易協議的樂觀展望也正提振金融市場信心；此外，美國、歐洲和亞洲的主要經濟指標，也都出現回穩跡象。

彭博資訊報導指出，全球經濟可能相對好轉，走出最黑暗時期。 美聯社 分享 facebook

報導指出，儘管全球經濟未必強勁反彈，但出現相對的好轉，可能緩解市場對經濟步入衰退的疑慮。這樣的環境，足以讓Fed主席鮑爾和其他貨幣當局暫停更多貨幣刺激措施。

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渣打駐新加坡首席經濟學家David Mann表示：「我們確實預計多重原因會讓2020年全球成長比2019年更穩定。」他認同國際貨幣基金組織（IMF）對於明年全球成長將加速的預測。

市場對全球成長重拾信心的原因之一是，受惠於產量和訂單持穩，摩根大通全球製造業指數已經連續三個月回升，儘管該指標在10月已連續六個月位於萎縮水準。

國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI）在10月趨穩，而上周五的官方就業報告顯示，就業成長高於預期，且上修前兩個月的數據。ISM的服務業指標也出現好轉跡象。

歐洲在貿易戰和英國脫歐衝擊後，已出現復甦的初步跡象。歐元區第3季經濟增速高於預期；儘管德國可能已經陷入衰退，但Ifo報告說製造商預期指標10月略有上升。

亞洲方面，南韓半導體庫存在9月創兩年多最大降幅，反映全球科技業的下滑即將結束。

金融市場正轉趨樂觀。美股三大指數周一同創收盤新高，10年期公債殖利率上楊，歐洲和亞洲股市也上漲。

彭博經濟學家歐樂鷹表示：「對第一階段貿易協議的希望和對英國硬脫歐疑慮的緩解，助長市場情緒，這從股市和10月調查數據中可見。不過，這些跡象是否只是曇花一現，經濟下行趨勢依然如故，取決於美國和中國是否可以落實貿易戰休兵。