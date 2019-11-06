緊張關係緩解 中國解除對加拿大豬牛肉進口禁令
加拿大總理杜魯多周二（5日）在推特宣布，中國將重新開放進口加拿大的豬肉與牛肉。中國大陸與加拿大自華為前財務長孟晚舟在加國被捕後，雙方關係緊張；四個多月前中國大陸當局查到一宗加國進口豬肉檢疫證明文件造假，下令禁止加拿大肉品輸入。
杜魯多5日發推寫道：「對加拿大農民今天有個好消息：加拿大的豬肉和牛肉將恢復出口到中國。」
雖然解除肉品禁令是中加關係解凍的一個跡象，但金融時報說，專家提醒不必為北京此舉做過度解讀。北京目前還沒有解除對其他加拿大農產品，例如芥菜籽、黃豆的進口限制。
彭博資訊指出，去年加拿大輸往中國大陸的豬肉價值總計5.14億美元，中國大陸是加國第三大豬肉外銷市場。
根據加拿大的出口統計，在今年6月下旬北京暫停加拿大肉品進口之前，5月出口到中國的肉品還有1.25億美元，9月已經大降到只剩40萬美元。
金融時報說，在禁令之前，光是豬肉出口到中國的展望，今年就預期要超過10億美元。中國大陸去年開始爆發嚴重非洲豬瘟，市場豬肉供應因而極為短缺，儘管已經增加自美國、巴西、和阿根廷進口，情況並未明顯改善，豬肉價格現在仍幾乎是正常價格的兩倍。
Good news for Canadian farmers today: Canadian pork and beef exports to China will resume. Thanks to Ambassador Barton and the Canadian meat industry for their work on re-opening this important market for our meat producers and their families.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 2019年11月5日
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