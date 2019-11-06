美元指數升至三周高位 避險貨幣隨貿易關係好轉而走低
2019-11-06 08:21
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
美元兌日圓和瑞士法郎走升，帶動美元指數（DXY）升至三周高位。美中貿易談判的樂觀情緒和美國經濟數據良好，降低對避險貨幣的需求。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數上漲0.5%至97.983。
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強勁的招聘和訂單提振ISM非製造業指數從三年低點回升，美元和殖利率應聲上漲。數據公佈後，對聯準會（Fed）降息的預期有所降溫。
美元兌日圓升值0.6%至109.18左右，創9月25日以來最大漲幅。美元兌瑞士法郎升0.6%，報0.9935瑞郎。
澳元漲幅收窄，但仍是表現最好的G-10貨幣。澳元兌美元升0.2%，報約0.6895。
歐元兌美元跌0.5%，至約1.1074左右，盤中低點為1.1064，為10月16日以來最低。
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