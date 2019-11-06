美中貿易協議進展樂觀 油價攀升、金價挫跌
2019-11-06 08:01
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
主因美中貿易協議展望以及華府可能會取消部分中國輸美商品關稅，推升油價周二上漲逾1%，也打壓黃金價格。
布蘭特原油期貨上漲0.83美元或1.3%，結算價報每桶62.96美元。西德州原油期貨收漲0.69美元或1.2%，結算價報每桶57.23美元。
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中國敦促美國總統川普取消更多9月實施的關稅措施，作為中美第一階段貿易協議的一部分。Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「這種發展可推動中美簽訂第一階段貿易協議，進一步提振風險意願。」
石油輸出國組織（OPEC）秘書長巴金多周二表示，明年石油市場前景可能有上升潛力，淡化更大幅度減產的必要性。OPEC表示，儘管全球經濟成長推動能源需求，但美國頁岩油和其他石油來源產量的擴大，未來五年該組織的石油供應量逐漸減少。
伊朗石油部長尚甘尼則表示，預計OPEC將在12月會議同意進一步減產。
金價周二重挫2%，創逾一個月來最大單日跌幅，因美國可能取消對中國輸美商品加徵的關稅，緩解投資人對全球經濟衰退的疑慮。
黃金現貨下跌1.8%，報每英兩1,481.81美元。美國黃金期貨收跌1.8%，結算價報每英兩1,483.70美元。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「金價下跌的主要因素是美國對中國輸美商品部分關稅的取消，以及雙方第一階段貿易協議中部分條款磋商取得進展。全球股市過去幾日走高，加上美中關稅問題的突破，讓所有避險資產承壓。」
其他貴金屬，銀價下跌2.4%，報每英兩17.61美元，盤中觸及10月24日以來最低水準。白金下跌0.8%，報每英兩927.75美元。
鈀金下跌0.1%，報每英兩1,777.66美元，盤中觸及近兩周低點。鈀金的供給持續短缺，10月30日創下每英兩1,824.50美元的紀錄新高。
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