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台積電ADR漲0.1%再創新高

2019-11-06 07:44經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電周二ADR漲0.1%，收在53.55，再創歷史新高，高出台北交易溢價為4.8%。

美股周二漲跌互見，美中貿易協議的樂觀情緒升高，但投資人表現謹慎，標普500指數小跌，在歷史高點附近徘迴。

道瓊工業指數收漲30.52點或0.11%，至27,492.63點。標普500指數收跌3.65點或0.12%，報3,074.62點。那斯達克指數收漲1.48點或0.02%，至8,434.68點。

費城半導體指數漲0.2%。

台灣加權股價指數昨天漲87.18點收11,644.03點。台積電漲1.1%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 79.27 -0.38 80.00 -0.91

中華電 CHT 112.37 -0.05 113.00 -0.56

台積電 TSM 325.27 +0.11 310.50 4.76

聯電 UMC 14.34 -1.26 14.50 -1.14

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電標普台股

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