明年簽約？特斯拉傳與寧德時代達成電池供應初步協議

2019-11-06 07:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



彭博資訊引述知情人士報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已經與中國寧德時代達成初步協議，最快明年起，開始為特斯拉在中國大陸製造的汽車供應電池。兩家公司並且討論把合作關係擴大到全球市場。

上海中國國際進口展（CIIE）展場上的特斯拉商標看板。 路透 分享 facebook

知情人士透露，特斯拉執行長馬斯克今年8月末訪問上海時，與寧德時代總裁曾毓群曾經會晤40分鐘，討論雙方合作。之後兩家公司協商數月，現在達成不具法律約束力的初步協議，預計正式的最終合約會在明年年中簽署。消息人士強調，未正式簽約之前，不能保證合作一定成形。

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據了解，寧德時代供應的電池將使用於特斯拉上海廠製造的Model 3。目前會採購的數量還不清楚；雙方另外也就全球性的供應洽談合作的可能。消息來源告訴彭博，特斯拉在中國大陸生產的車輛同時也會採用日本Panasonic以及南韓LG Chem所供應的電池。