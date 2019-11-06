投資人趨於謹慎…美股漲跌互見 徘迴歷史高點

2019-11-06 07:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美股周二漲跌互見，美中貿易協議的樂觀情緒升高，但投資人表現謹慎，標普500指數小跌，在歷史高點附近徘迴。

美股周二漲跌互見，標普500指數小幅下滑。 美聯社 分享 facebook

道瓊工業指數收漲30.52點或0.11%，至27,492.63點。標普500指數收跌3.65點或0.12%，報3,074.62點。那斯達克指數收漲1.48點或0.02%，至8,434.68點。

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受美中貿易協議進展樂觀提振，美股三大指數周一同創收盤歷史新高。但不確定性仍然存在，市場趨於謹慎。最新報導指出，中國正敦促美國總統川普取消更多關稅，作為第一階段協議的一部分，該協議可能在本月簽署。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，市場處於歷史高點，投資人有點不放心，轉向價值型股票，包括金融股和能源股。金融股上漲0.42%，主因美債殖利率觸及六周高點。能源股漲0.45%，因油價攀升。

除了美中貿易戰有望得解決，第3季企業財報整體而言優於預期，美國聯準會（Fed）降息以及樂觀的經濟數據，均推升美股。

美國供應管理協會（ISM）周二表示，10月非製造業活動指數從9月的52.6上升至54.7，高於預期，緩解市場對製造業放緩蔓延至美國經濟其他領域的疑慮。

Refitiniv數據顯示，標普500指數成分股已公布財報的企業，逾四分之三的獲利優於預期，預計第3季獲利將下降0.8%，較10月1日時預測的下滑2.2%有所改善。

波音股價上漲2.05%，提振道瓊指數大。波音董事會表示，執行長穆倫伯格（Dennis Muilenburg）在波音737 Max飛機發生兩起致命事故後所做的一切處理都是正確的。

Photoshop軟體製造商Adobe大漲4.25%，扶助那斯達克指數上揚。該公司上調第4季數位媒體年化經常性營收目標，2020會計年度財測強勁。

Uber股價重挫9.85%，因第3季虧損較去年同期擴大。