美股道指那指續創高 史指遭拖累小跌
在投資人評估最新經濟數據以及中美之間的貿易新發展後，道瓊工業平均指數繼續小幅漲至新高。
道指連升三個交易日，上漲30.52點或0.11%收2萬7492.63點。那斯達克綜合指數小漲1.48點或0.02%收8434.68點，受Netflix股票下跌1.65%的拖累，但也續創新高。史坦普500指數則由於房地產和公用事業類股的拖累，下跌3.61點或0.12%收3074.64點。
道指成份股波音上漲2.05%，該公司表示，CEO將因737 Max危機放棄今年的獎金。
National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「在觸及歷史高點後總是會出現一些眩暈，而今天就是其中代表。」
投資人對潛在的中美貿易協議仍持保留態度。報導指出，中國正在促使川普總統取消在9月對價值約1250億元中國商品加徵的關稅，這是「第一階段」貿易協議的一部分。《南華早報》報導，若要中國訪問美國就需要「解除關稅的堅定承諾」。
ETrade Financial投資策略副總裁羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「貿易協議雖令人鼓舞，但我們對此持懷疑態度。」「我們提醒投資人不要將所有希望寄託在未來幾周會達成第一階段協議。」
雙方由於不相關的原因取消11月中旬的原始會議後，正在為協議簽署選擇新的地點。中國1日表示，經過會談，原則上已與美國達成共識。
經濟數據優於預期，阻止股市進一步下跌。10月美國服務業活動指標超出預期。ISM非製造業指數為54.7，高於道瓊調查的經濟學家預期的53.5。
金融業是史指11個類股中表現最好的一個，由於市場對貿易協議的希望不斷提高，因此獲利率持續上升。美國商銀上漲1.28%，摩根大通上漲0.22%。
道指今年以來的漲幅約為18%，上月上漲3.4%。史指則是在過去一個月飆升4.3%之後，今年以來上漲超過22%。
FactSet數據顯示，企業財報季大幅優於預期，因為公布財報的史指企業中有75%高於分析師預期。在發布優於預期的2020財年展望後，軟體業者Adobe上漲4.25%。
商務部報告，由於美國和中國努力達成關稅休戰，9月美國與全球夥伴的貿易逆差縮窄至525億元。
Walgreens Boots Alliance股價上漲2.62%，因傳出該公司正在尋求私有化交易。
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