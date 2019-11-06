親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

火車站人臉辨識監控 恐侵人權、個資隱私

美股道指那指續創高 史指遭拖累小跌

2019-11-06 05:52世界日報 記者張大仁／綜合報導

中美貿易協議傳有變數，道指升幅受限。（美聯社）
中美貿易協議傳有變數，道指升幅受限。（美聯社）
分享
在投資人評估最新經濟數據以及中美之間的貿易新發展後，道瓊工業平均指數繼續小幅漲至新高。

道指連升三個交易日，上漲30.52點或0.11%收2萬7492.63點。那斯達克綜合指數小漲1.48點或0.02%收8434.68點，受Netflix股票下跌1.65%的拖累，但也續創新高。史坦普500指數則由於房地產和公用事業類股的拖累，下跌3.61點或0.12%收3074.64點。

道指成份股波音上漲2.05%，該公司表示，CEO將因737 Max危機放棄今年的獎金。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「在觸及歷史高點後總是會出現一些眩暈，而今天就是其中代表。」

投資人對潛在的中美貿易協議仍持保留態度。報導指出，中國正在促使川普總統取消在9月對價值約1250億元中國商品加徵的關稅，這是「第一階段」貿易協議的一部分。《南華早報》報導，若要中國訪問美國就需要「解除關稅的堅定承諾」。

ETrade Financial投資策略副總裁羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「貿易協議雖令人鼓舞，但我們對此持懷疑態度。」「我們提醒投資人不要將所有希望寄託在未來幾周會達成第一階段協議。」

雙方由於不相關的原因取消11月中旬的原始會議後，正在為協議簽署選擇新的地點。中國1日表示，經過會談，原則上已與美國達成共識。

經濟數據優於預期，阻止股市進一步下跌。10月美國服務業活動指標超出預期。ISM非製造業指數為54.7，高於道瓊調查的經濟學家預期的53.5。

金融業是史指11個類股中表現最好的一個，由於市場對貿易協議的希望不斷提高，因此獲利率持續上升。美國商銀上漲1.28%，摩根大通上漲0.22%。

道指今年以來的漲幅約為18%，上月上漲3.4%。史指則是在過去一個月飆升4.3%之後，今年以來上漲超過22%。

FactSet數據顯示，企業財報季大幅優於預期，因為公布財報的史指企業中有75%高於分析師預期。在發布優於預期的2020財年展望後，軟體業者Adobe上漲4.25%。

商務部報告，由於美國和中國努力達成關稅休戰，9月美國與全球夥伴的貿易逆差縮窄至525億元。

Walgreens Boots Alliance股價上漲2.62%，因傳出該公司正在尋求私有化交易。

房地產道瓊指數

相關新聞

馬斯克電動車投資軌跡 透露美中日競爭力變化？

2019-11-05 23:29

Uber虧損擴大 拚兩年轉盈

2019-11-06 00:04

微軟推「混合雲」 強槓亞馬遜

2019-11-06 00:04

軟銀投資新創 緊盯公司治理

2019-11-06 00:04

太空旅遊第一股失色 維京銀河股價直直落

2019-11-06 00:04

頁岩油衝擊 OPEC下修油市占有率

2019-11-06 00:04

印尼GDP成長率 兩年新低

2019-11-06 00:04

鑽石一哥戴比爾斯降價5％ 拚突圍

2019-11-06 00:04

車市不景氣 拖累全球經濟

2019-11-06 00:04

美股攻高 還有上漲空間

2019-11-06 00:01

匈牙利計劃讓華為參與該國5G網絡建設

2019-11-05 23:36

經濟出現生機 澳洲央行維持利率不變

2019-11-05 22:49

美股早盤 續攀高

2019-11-05 22:47

金價有撐！黃金ETF上季狂掃黃金

2019-11-05 20:36

微軟嘗試週休三日 工作效率反增加

2019-11-05 19:54

電動車市生存大不易 除非名叫特斯拉

2019-11-05 18:33

與員工相戀遭開除 麥當勞前CEO仍能領11億股票

2019-11-05 18:32

三星宣布停止美國CPU研發 解散團隊

2019-11-05 17:46

這個南美洲小國 明年經濟成長率將是美國的40倍

2019-11-05 17:26

美銀提前於明年第1季底前 實施最低時薪20美元

2019-11-05 16:36

東亞峰會 莫迪提出維護印太安全新倡議

2019-11-05 15:51

印度宣布拒絕加入 RCEP延至明年簽署

2019-11-05 15:04

搖搖欲墜的Forever 21王國

2019-11-05 13:37

德國5G網絡加高門檻 華為面臨可信度測試

2019-11-05 13:24

Uber上季虧損擴大 盤後股價一度重跌6%

2019-11-05 13:23

利多堆砌 美股三大指數同創新高

2019-11-05 06:19

印度退出 RCEP拚明年簽署

2019-11-05 00:57

歐元區製造業景氣沒起色 PMI連九月低於榮枯線

2019-11-05 00:56

辦公室戀情的苦果 麥當勞執行長被解僱

2019-11-05 00:53

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

滿城盡是蒙面人！這裡比香港更慘 正走向「慢性死亡」...

2019-11-05 11:00

男子跌入1200度高溫煤爐 瞬間竄黑煙燒成白骨

2019-11-05 16:51

11歲神勇女童為救友 徒手挖出鱷魚雙眼趕跑牠

2019-11-05 11:14

網美直播到一半突脫掉上衣 大秀「內在美」引譁然

2019-11-05 21:41

險釀悲劇！希臘查獲41偷渡客藏貨櫃車 多人呼吸困難

2019-11-05 08:43

屋瓦職人過世 首里城重現難度更高了

2019-11-05 15:04

大英博物館收受全球最多贓物 人權律師：快還回去！

2019-11-05 11:04

三星宣布停止美國CPU研發 解散團隊

2019-11-05 17:46

美國知名摩門教家族在墨西哥遭埋伏攻擊 至少9死

2019-11-05 18:14

男童5＋3算成7 母詢問背後真相網友驚：我也會！

2019-11-05 15:14

插隊買超人氣炸雞漢堡 男子出店被狂刺身亡

2019-11-05 16:50

日「文化財」消防為何脆弱？ 憂誤觸警報灑水破壞古建物

2019-11-05 08:32

白宮正考慮撤銷部分中國商品關稅？美商務部長這樣回應

2019-11-05 18:13

憂在「雙11」中遭中國消費者抵制 美國品牌剉咧等

2019-11-05 14:56

彭博高燦鳴：台積電夾在美中之間 最終仍得選邊站

2019-11-05 18:11

她擁有40HH驚人上圍卻遭人歧視 急募款做縮胸手術

2019-11-05 20:24

六口之家5人被撞死…肇事司機獲判緩刑1年 獨活妻庭上崩潰

2019-11-05 10:31

馬克宏訪中 和習近平一起向川普唱反調

2019-11-05 11:59

驚世媳婦！印度女14年間用氰化物毒殺夫家6人

2019-11-05 22:36

川普想在自家簽美中協議 恐淪北京籌碼

2019-11-05 15:53

少女玩手機觸電身亡 竟是床惹的禍？

2019-11-05 14:18

電動車市生存大不易 除非名叫特斯拉

2019-11-05 18:33

少女分享淒美愛情 男友的分手信令全日本網友淚崩

2019-11-05 21:26

北京施壓華府取消關稅 換採購農產品並簽第一階段協議

2019-11-05 08:47

金價有撐！黃金ETF上季狂掃黃金

2019-11-05 20:36

母親骨灰和家當擠一起 52歲「車中難民」苦到快活不下去

2019-11-05 14:11

墨西哥北部美國摩門教徒家族遇襲 至少9婦孺慘死

2019-11-05 22:15

巴格達迪姐被土耳其逮住 可能提供伊斯蘭國重要情報

2019-11-05 08:27

沖繩首里城大火 正殿地下世界遺產結構確定受損

2019-11-05 23:33

馬斯克電動車投資軌跡 透露美中日競爭力變化？

2019-11-05 23:29

與員工相戀遭開除 麥當勞前CEO仍能領11億股票

2019-11-05 18:32

脫歐爭議沒完，白宮記者解讀：北愛爾蘭人為何堅持「留歐」？

2019-11-05 09:39

如電影情節！蒙面男子入屋搶錢 孕婦舉槍射死歹徒

2019-11-05 17:22

這個南美洲小國 明年經濟成長率將是美國的40倍

2019-11-05 17:26

海上漂流37小時 紐遊客划小艇落難保命全靠它

2019-11-05 17:22

美中貿易協預展望樂觀 美股三大指數同創收盤新高

2019-11-05 06:56

川普想在愛荷華州簽協議 中方是否配合演出成談判籌碼

2019-11-05 11:37

影／泰少女充電玩手機慘遭電死 金屬床架成兇器

2019-11-05 17:12

傳白宮考慮撤銷部分中國商品關稅 川普意願尚未明朗

2019-11-05 08:31

川普長子小唐納：父親要我推特發文緩和點

2019-11-06 03:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top