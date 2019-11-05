馬斯克電動車投資軌跡 透露美中日競爭力變化？

2019-11-05 23:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）常訂出交車時間表，但也常達不到，最近卻讓中國大陸製的Model 3如期準時出廠。馬斯克推文大放厥辭也常引起爭議，最近卻對香港反送中抗議議題異常自制。

前彭博資訊專欄作家皮塞克（William Pesek）在富比世雜誌網站撰文表示，馬斯克正率領特斯拉進軍中國大陸，這些舉動可以理解；更有趣的是，馬斯克在中國的投資布局，正微妙地牽動世界三大經濟體的競爭態勢消長——中國大陸勢力崛起，美國和日本則面臨可能瞠乎其後的風險。

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皮塞克指出，馬斯克把最新一座Gigafactory設在上海，十分明智。中國經濟風險不小，更別提25%進口稅，但大陸是特斯拉第二大市場，僅次於美國。更重要的是，中國國家主席習近平大力扶植電動車產業，華府與東京則無。

在中國投入鉅資壯大國內電動車市場之際，美國總統川普忙著敦促底特律製造燃料效率較低的傳統汽車，而日本首相安倍晉三則忙著在全球兜售「乾淨煤」電廠。換言之，習近平正引導中國邁向再生能源榮景，川普和安倍則帶領美國和日本踏上重返1980年代的懷舊之路。

這一切都看在馬斯克眼裡。這位以遠見和眼光獨到著稱的企業家，想當然會把創新種子播在最有利於成長茁壯的土壤，即政府政策最具前瞻性、規模也最可觀，深知高效能電池將是未來的石油。

日本在這方面原本具有優勢。馬斯克2014年在內華達州沙漠成立第一座Gigafactory電池工廠時，第一批合作夥伴就包括Panasonic，希望借助這個日本電子巨人數十年研發下一代電池技術的成果。但近年來，東京政治人物忙著催促日本央行寬鬆貨幣政策刺激成長，卻不見政府拿出具體政策方案，鼓勵民間企業積極找尋能替代化石燃料的新能源。

相形之下，習近平的政府縱有諸多失策，扶植電動車產業卻不遺餘力。皮塞克舉例說，在繁文縟節官僚作風備受詬病的北京，馬斯克居然花不到170天，就能走完開工廠所需的程序，就共產黨標準而言已屬超級快的了。

中國大力發展電動車及相關產業，一方面是為降低環境汙染，帶動更可長可久的經濟成長，畢竟這些電池技術未來也能供電給家庭、企業、飛機和輪船；另方面，中國也想爭奪未來經濟領先地位。大陸企業雖也生產汽車，與豐田、福斯、通用競爭，但更可觀的資金投入研發乾淨能源，以及能以潔淨方式革新運輸與家用能源的解決方案。

對照川普幾乎帶領美國退出這場比賽，日本又優先看重核能，中國大有機會奪下很大的市占率。馬斯克顯然明白這點，從他近來頻頻走訪中國大陸且愈來愈高調可見端倪。他的魅力攻勢似已奏效：豁免於北京課徵的10%汽車消費稅，這對一家外國車商堪稱極罕見的待遇。地方人士也訝異，馬斯克竟能如此迅速地在大陸取得土地及國營銀行貸款。

馬斯克常因發言不當惹上麻煩，與中國關係能否長期維持友好，尚待觀察。但皮塞克認為，這顯示世界第二大經濟體與當代最大膽的願景家，正攜手在綠能經濟大道前行，而世界第一大和第三大經濟體佇立在路邊。

缺乏天然資源的日本原本大有機會搶得電動車榮景先機，可惜擁核政客、學者和投資人組成的「核群體」，使軟體銀行（SoftBank）創辦人孫正義打造巨型太陽能電場的計畫遭掣肘。眾多官僚障礙阻撓他把能源貯存在全國輸電網。而「摩登原始人」（The Flintstones）對川普的啟發，似乎更甚於推動能源創新的矽谷。