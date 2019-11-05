全球首處淨零碳排工業區 目標2040年在英國實現

2019-11-05 23:09 中央社 倫敦5日綜合外電報導



3家分別來自英國和挪威的能源企業今天宣布，計畫2040年底前在英格蘭東北部實現全球首處淨零碳排放工業區。他們並表示，這將能夠協助英國達成氣候目標。

英國電力公司德拉克斯（Drax）、挪威石油公司艾基挪（Equinor）和英國的國家電網公司（National Grid）宣布合作計畫，打算在英國恆伯河（Humber River）河口附近的數個工業廠址消除碳排放，方式是利用科技攔截、儲存和利用排出的二氧化碳，並使用零碳排的氫作為加熱和運輸燃料。

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國家電網公司旗下的國家電網創投（National Grid Ventures）全球傳送業務營運長巴特華斯（Jon Butterworth）在聯合聲明中表示：「藉由跨產業合作，我們不僅能保護英國就業、帶動經濟進一步成長，並協助英國達成十分重要的氣候目標。這些目標將令當前與未來世代大大受惠。」

英國今年稍早訂定2050年底前達成淨零碳排放的目標。儘管英國在減少電業碳排已有良好進展，但至今證據顯示工業碳排較難縮減。

計畫鎖定的區域包含英國6大煉油廠中的2座、數座化學工廠和英國鋼鐵公司（British Steel）的斯康紹普煉鋼廠（Scunthorpe Steelworks）。

根據3家企業委託能源顧問公司「元素能源」（Element Energy）所做的研究，若計畫成功，每年可攔截約5300萬公噸的二氧化碳排放，相當於英國每年碳排放的15%左右。

合作的3家企業還說，這項計畫將協助當地保住約5萬5000個就業機會。

他們表示，推動這項計畫需要政府支持，因此呼籲英國所有政黨在12月12日的國會大選前，將計畫納入各自的「政綱宣言」（manifesto）。