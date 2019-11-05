匈牙利計劃讓華為參與該國5G網絡建設

2019-11-05 23:36 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）周二（11月5日）在中國出席一活動時表示，華為將與英國沃達豐和德國電信合作參與匈牙利5G網絡項目。他強調，沒有證據顯示，華為的設備是一種安全威脅。

德國電信旗下的匈牙利Magyar電信公司就此表示，Magyar電信目前正測試多家供應商的5G技術，其中就有華為的匈牙利分公司，但迄今尚未與華為有任何涉及整個網絡建設的協議。

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今年5月中旬，美國總統特朗普將華為列入一份黑名單，使這家中國康采恩無法再在美國獲得用於建設采用新一代移動通信標准5G的電信裝備訂單、不能在未獲特別許可的情況下從美國企業獲得部件。美國及另外一些國家擔心，北京政府能經由華為技術設備獲得它國敏感數據。華為一再駁回對自己的間諜指控。

德國外長馬斯（Heiko Maas）新近曾就這個中國網絡裝備商有可能參與德國5G移動通信網建設提出原則性質疑。本周一晚間，這位社民黨政治家再度表示，華為是"一家企業，有賴於國家，經由中國法律規定，它必須向國家提供信息。"

凝煉/葉宣（路透社）

【 本文章由德國之聲授權提供】