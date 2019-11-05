金價有撐！黃金ETF上季狂掃黃金

2019-11-05 20:36 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



面對全球經濟成長放緩和寬鬆貨幣潮，投資人正尋找資金避風港，帶動指數型基金（ETF）上季所持有的實體黃金大增。

倫敦金融時報（FT）報導，根據世界黃金協會（WGC）數據，散戶和法人機構第3季對黃金的需求，較去年同期成長逾兩倍至408.6噸，其中258噸（相當於三分之二）流向黃金ETF，另外150噸則是投資人直接購買金條或金幣。

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WGC的數據顯示，全球黃金ETF在9月持有的黃金量寫下歷史新高至2,855噸，價值1,360億美元。在美國上市的ETF上季對黃金需求格外強勁。全球最大規模實體黃金ETF「SPDR Gold Trust」今年截至9月淨流入65億美元黃金資產；貝萊德（BlackRock）的iShares黃金信託ETF淨流入額為29億美元。

黃金是2019年來表現最亮眼的大宗產品之一，金價今年上漲18%並突破每英兩1,500美元關卡，攀抵六年高點。黃金的需求旺勢使部分分析師預期，金價在未來兩年有望衝破每英兩2,000美元大關，超過2011年所創的歷史高點。黃金漲勢也提振Barrick Gold與Newmont Goldcorp等金礦商的股價。

黃金向來被視為避險工具且具有儲存價值，且受政治風險的影響較其他大宗商品小。今年大量債券殖利率跌入負值也進一步推升黃金需求。WGC主管修維特說：「投資人正增加黃金部位，以因應低利率、負利率，以及地緣政治和經濟不確定性。」

美國聯準會（Fed）上周祭出今年第三次降息，歐洲與日本央行今年也相繼跟進Fed的寬鬆步伐。修維特說：「今年最大的改變圍繞在Fed，去年大家都預估Fed今年會升息。但今年來降息的央行為2009年以來最多。」