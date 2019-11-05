微軟嘗試週休三日 工作效率反增加
「工作表現重視效率，而非單純用時間堆積。」這是老掉牙的理論，但微軟還真的嘗試了！外媒報導，微軟完成他們在日本的實驗性工時測試，將原本週休二日改為週休三日。結果發現，當個月雖然多休，但工作效率卻增加，這也反映在銷售額上：成長了40%，同時辦公室水電成本消耗都降低，有94%的員工感到滿意。
微軟實驗減工時
根據《英國廣播公司》報導，微軟在今年8月於日本分公司推行實驗性計畫，他們想證實「工作好壞看效率」的觀點，於是當月提供週休三日、薪水照舊，對一些需要週五上班的部門推行「線上討論」，且會議限制30分鐘為上限，盡力落實減少工作天數。
微軟近期公佈同期比的工作效率，發現銷售額成長4成，至於成本開銷也隨工作天減少而下修，包含用電量（減少23%）、紙張消耗（減少59%），而整體員工滿意度達到94%。目前，微軟持續投入第二期實驗，但將把計畫改成「讓員工選擇」，不會強制規定週休三日，但只要工作效率不受影響，員工可以自由選擇照舊、或是持續多休。
週休三日不現實？
據《雪梨早報》報導，微軟之所以選擇在日本推此計畫與該國社會背景有關，由於日本是全球加班工時最長的國家之一，近4分之1的日本公司員工每個月加班時長飆破80小時，而且通常是無薪加班。
隨著這個研究推行後，各國企業都開始研議可行性，如美國連鎖漢堡店Shake Shack、紐西蘭的信託公司「永久守護」，不過英國工黨認為，每週工作四天對一些領域的企業不太現實，因為工作量是無法減少的，這讓某些企業員工的「工作四天」內壓力更大。
對比馬雲增加工時
然而，談到減工時就會想到反對意見的中國首富、阿里巴巴創始人馬雲，日前他曾推崇過「996」工作制，意即「每天從早上9點上班到晚上9點，每週工作6日」，認為這才是工作表現與野心的展現，顯然與本文的微軟案例成了極端對比。
不過，微軟與馬雲提倡的工作方式都有個共通點：外媒都不認同。微軟方式是不適用於工作量大的普遍大企業，而《紐時》當時則批馬雲的996在獲得高盈利之前，員工健康早已負荷不了，反而是印度《商業標準網》推薦的「888」更為實際，8小時工作、8小時休閒、8小時休息。
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