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電動車市生存大不易 除非名叫特斯拉

2019-11-05 18:33經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

對大多數業者而言，電動車（EV）還不是一塊市場樂土，除了美國電動車大廠特斯拉（Tesla）挾著大幅領先優勢一馬當先外，其餘車廠不僅大多在後頭苦苦追趕，還遭遇各式各樣的問題。

財經新聞網站MarketWatch報導，中國大陸電動車廠商蔚來汽車（Nio）雖志在成為「下一個特斯拉」，此刻卻遭遇一股「完美風暴」，包括政府大砍補助、美中貿易戰帶來的不確定性，以及大陸車市整體需求滑落等，迫使這個製造商大舉裁員逾2,000人，並致力「優化」業務，預計年底前分割非核心事業。

其他競逐電動車市場的業者，也各自遭遇難題。例如，哈雷（Harley-Davidson）10月中一度暫停生產LiveWire電動機車，因為用住宅或車庫裡的低電壓插座充電有問題。

福斯（Volkswagen）部門奧迪（Audi）也碰到類似問題，6月間被迫召回電動休旅車e-tron，因為電池有起火風險。該公司已召回自4月推出迄今已售出的半數e-tron車。

Jaguar也在6月召回I-Pace電動車，問題出在再生煞車系統出狀況，可能導致車子從減速到煞車之間的時間延遲，升高撞車風險。

以無扇頁風扇和吸塵器等裝置聞名的戴森公司（Dyson），也有意跨足製造電動車。結果呢？在砸下31億美元之後，這家英國公司宣布放棄此計畫，原因是體認到無法生產出一部可在商業市場存活的電動車。顯然，進入電動車產業所需投入的資本門檻不低。

通用汽車（GM）為了從內燃引擎車過渡到電動車，也付出代價，包括為期31天始落幕的大罷工，是通用逾20年來規模最大的罷工事件。這是因為電動車零件比傳統汽車少，而且可用機器組裝，工會勞工擔心飯碗不保。

不過，通用的Chevrolet仍有辦法推出一款售價相對親民的電動車，稱為Bolt，第3季交車數將近5,000輛。然而，相形之下，特斯拉第3季Model 3交車數約8萬輛。

就連福斯旗下的跑車大廠保時捷（Porsche），也積極進攻電動車市場，雖然推出的Taycan電動車被譽為「特斯拉挑戰者」且銷路不錯，跟特斯拉Model S相比卻沒有價格競爭力。裝備齊全的 Taycan Turbo S要價18.7萬美元，遠高於頂級Tesla Model S Performance的11.49萬美元。保時捷有意推出起跳價10.4萬美元的Taycan 4S與特斯拉競爭，但要兼顧高性能與價格親民並非易事，除非是特斯拉。

亞洲車廠駛進電動車市場遭遇的痛苦較輕微，但在美國推出新電動車的步調遲緩。日產經濟型Leaf電動車很暢銷，但標準電池充一次只能行駛150英里，較大的電池組估計可支撐到226英里。起亞今年開始銷售純電動車Niro，但銷售只局限於美國12個州。豐田宣布今年將大力推電動車，其Prius油電混合車多年來在美國尤其受歡迎。本田在美國銷售一款電動車，但只在兩個州有售。

Jefferies公司的研究報告指出，截至目前為止，特斯拉是電動車市場上唯一一家免遭上述痛苦的業者，可望持續兼得成長與獲利，至少在2019-2020年度是如此。對照下，其他車廠生產電動車的成本仍高昂，只能設法靠銷售汽油車和柴油車來支撐電動車事業。

但即使是特斯拉，也曾有過瀕臨破產的時刻。事實證明，要在電動車市場生存，不是那麼簡單。

特斯拉挾著大幅領先優勢，在電動車市場一馬當先。歐新社
特斯拉挾著大幅領先優勢，在電動車市場一馬當先。歐新社
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特斯拉罷工保時捷

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