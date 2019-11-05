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美國知名摩門教家族在墨西哥遭埋伏攻擊 至少9死

2019-11-05 18:14聯合報 編譯李京倫／即時報導

知名的美國摩門教家族「萊巴倫」（LeBaron）家族，4日白天分乘三輛車在墨西哥北部移動時，遭到埋伏的槍手攻擊，至少造成三個婦女和六個兒童死亡，據說槍手是犯罪集團成員。

萊巴倫家族住在墨西哥北部靠近美國邊界已有數十年，家族成員具有美國籍，當地人多數是摩門教基本教義派。

倖存的家族成員說，有一個小孩在逃跑時中槍倒下，還有其他小孩困在熊熊燃燒的車中。死亡的六個兒童中，有兩個不到一歲。

這個家族的祖先19世紀逃離美國，因為他們遵守一夫多妻制等摩門教傳統而遭迫害。

萊巴倫家族的車輛4日遭縱火，燒得面目全非。（路透）
萊巴倫家族的車輛4日遭縱火，燒得面目全非。（路透）
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墨西哥一夫多妻

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