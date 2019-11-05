三星宣布停止美國CPU研發 解散團隊
2019-11-05 17:46
經濟日報 編譯余曉惠
／綜合外電
三星電子宣布，已經中止在美國自行研發CPU並解散相關部門。分析師認為，此舉意味著三星自行研發的Exynos手機晶片Exynos前景黯淡。
三星已通知美國德州勞工委員會，將裁減主要位於德州奧斯汀的CPU核心團隊成員、以及聖荷西部分員工，約290人受影響，12月底生效。
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三星正積極降低對記憶體晶片的依賴，同時提高用於行動裝置和自駕車的邏輯晶片銷售，而Exynos晶片可說是三星實現此一策略的重要里程碑。然而這款由三星自行研發、搭載於Galaxy旗艦機的晶片，和高通驍龍（Snapdragon）系列處理器競爭的過程中，卻始終居於下風。
三星發布聲明說：「依據公司對系統LSI事業的全盤評估，以及如何繼續維持在全球市場的競爭力，三星決定對美國研發團隊進行一些組織調整。」該公司並說，預料將恢復採用英國晶片商安謀（ARM）的核心設計。
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