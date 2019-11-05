這個南美洲小國 明年經濟成長率將是美國的40倍

2019-11-05 17:26 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



國際貨幣基金（IMF）預估，受惠於石油產業發展，南美洲小國蓋亞那明年經濟將呈現爆炸性成長，相當於美國的40倍。

根據IMF，位於南美洲東北部，與巴西、委內瑞拉、蘇利南接壤、人口約78萬人的蓋亞那，明年經濟成長率將達86%，與今年的4.4%相比激增。

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蓋亞那的實質國內生產毛額（GDP）成長年率，使其成為明年全世界經濟成長最快的國家，推估可望達全球最大經濟體美國的40倍。蓋亞那也是南美洲唯一以英語為官方語言的國家。

獨立的拉美分析師伊達爾戈向CNBC表示，IMF之所以如此看好蓋亞那的經濟成長，是因為該國人均石油蘊藏量為每人3,900桶，是全球最高，甚至超過石油輸出國組織（OPEC）領導國沙烏地阿拉伯的每人約1,900桶，「且蓋亞那可能還有更多石油，因為目前尚未開始生產，也陸續發現更多石油。」

蓋亞那預定下個月開始生產石油，分析師相信這能讓蓋亞那欣欣向榮。不過伊達爾戈形容，IMF的預期極具野心，可能是該機構有史以來的最高預期。他說，蓋亞那目前的政府是臨時政府，明年3月就會舉行大選，代表現在無法通過明年的預算。此外，生產計畫延遲以及基建產業無法償債，也可能讓IMF的預測無法成真。因此，IHS Markit基於政治不穩定，預期蓋亞那明年經濟成長率約為30%，遠遜於IMF的預估。

IMF也警告，蓋亞那政府支出不宜快速增長，以避免經濟體系無法負荷、並產生浪費，同時也應降低產業發展失衡、避免罹患過度偏向出口自然資源的「荷蘭病」。