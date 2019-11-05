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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

美銀提前於明年第1季底前 實施最低時薪20美元

2019-11-05 16:36經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

美國就業市場仍舊緊俏，銀行正爭先恐後為分行覓尋員工，這就是美國銀行（BofA）比預期提前一年於2020年將最低時薪調高至20美元（新台幣600元）的原因。

根據CNN報導，美銀4日表示，將在明年第1季底前調升逾20.8萬名美國員工的最低工資。該銀行先前計劃要在2021年前將最低時薪調高到20美元，並在今年5月1日先調高至17美元，以展現這項承諾的誠意。但美銀將這項時程提前，表示想與員工「分享公司的成功」。

根據美銀發布的新聞稿，該公司在兩年前將員工的時薪加到至少15美元。隨著就業市場競爭的日趨激烈，零售銀行調高薪資至為重要。今年10月，美國的失業率為3.6％，仍接近50年來的最低水平。薪資也很穩定成長。

Glassdoor資深經濟學家Daniel Zhao說：「企業主正面臨50年來最低的失業率，而且明顯感受到要以加薪爭取人才的壓力。」

美國銀行並非第一家調高員工最低薪資的商業銀行。今年6月花旗集團將美國員工的最低時薪提高到15美元。摩根大通也宣布，打算根據當地生活成本，將2.2萬名員工的最低時薪調高為15至18美元，並向華盛頓特區的員工承諾在11月提供18美元時薪。

根據CNN報導，美銀將比計畫提前一年在2021年將美國員工的最低時薪調高至20美...
根據CNN報導，美銀將比計畫提前一年在2021年將美國員工的最低時薪調高至20美元。 路透
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