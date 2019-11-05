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印度宣布拒絕加入 RCEP延至明年簽署

2019-11-05 15:04世界日報 編譯鍾詠翔／綜合4日電

印度總理莫迪（左）4日在東 協峰會會場，從中國總理李克強（ 右）前方走過。印度已...
印度總理莫迪（左）4日在東 協峰會會場，從中國總理李克強（ 右）前方走過。印度已宣布不參加 「區域全面經濟夥伴關係協定」（ RCEP）。（Getty Images）
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印度4日宣布，初步決定退出「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），為這項區域貿易協定其他15個成員國在明年簽署協議鋪路。此前印度以外的其他15國都已完成協議的文本協商，只有印度對開放國內服務業與投資市場抱有憂慮，這對中國大力推動的RCEP是一大打擊。

印度總理莫迪4日表示，由於在關稅、跟其他國家貿易逆差以及非關稅相關壁壘方面存在分歧，印度決定不加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），保護服務業勞工與農民。莫迪在曼谷RCEP峰會上演說時表示他的良心不允許他簽署這項貿易協議，「當我以所有印度人的利益衡量RCEP協議時，我沒有得到正面的答案。」

RCEP成員國4日發布聯合聲明表示，印度有許多問題尚待解決，而所有成員國將以各方都滿意的方式，努力化解這些問題，而印度的最後決定將取決於知對這些議題的解決方案是否能令人滿意。

中國外交部副部長樂玉成則指出，「我們持開放態度，若印度準備好了，歡迎加入RCEP」。

路透等媒體報導，印度以外的其他15個RCEP成員國已結束協議談判，同意簽署協議，也都計畫繼續推進法律程序，希望能在明年2月前簽署，同時繼續與印度談判。

中國在與美國出現貿易爭端之際，區域各國已不斷尋求加快RCEP談判腳步，希望這項協定能促進貿易和投資，緩解美中貿易戰對經濟的不利影響。

RCEP涵蓋調低關稅、保護智慧財產權等議題，參與談判的成員國包括東協十國，以及中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭和印度。

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