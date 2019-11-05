印度宣布拒絕加入 RCEP延至明年簽署

2019-11-05 15:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合4日電



印度總理莫迪（左）4日在東 協峰會會場，從中國總理李克強（ 右）前方走過。印度已宣布不參加 「區域全面經濟夥伴關係協定」（ RCEP）。（Getty Images） 分享 facebook

印度4日宣布，初步決定退出「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），為這項區域貿易協定其他15個成員國在明年簽署協議鋪路。此前印度以外的其他15國都已完成協議的文本協商，只有印度對開放國內服務業與投資市場抱有憂慮，這對中國大力推動的RCEP是一大打擊。

印度總理莫迪4日表示，由於在關稅、跟其他國家貿易逆差以及非關稅相關壁壘方面存在分歧，印度決定不加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），保護服務業勞工與農民。莫迪在曼谷RCEP峰會上演說時表示他的良心不允許他簽署這項貿易協議，「當我以所有印度人的利益衡量RCEP協議時，我沒有得到正面的答案。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

RCEP成員國4日發布聯合聲明表示，印度有許多問題尚待解決，而所有成員國將以各方都滿意的方式，努力化解這些問題，而印度的最後決定將取決於知對這些議題的解決方案是否能令人滿意。

中國外交部副部長樂玉成則指出，「我們持開放態度，若印度準備好了，歡迎加入RCEP」。

路透等媒體報導，印度以外的其他15個RCEP成員國已結束協議談判，同意簽署協議，也都計畫繼續推進法律程序，希望能在明年2月前簽署，同時繼續與印度談判。

中國在與美國出現貿易爭端之際，區域各國已不斷尋求加快RCEP談判腳步，希望這項協定能促進貿易和投資，緩解美中貿易戰對經濟的不利影響。

RCEP涵蓋調低關稅、保護智慧財產權等議題，參與談判的成員國包括東協十國，以及中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭和印度。