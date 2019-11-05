Uber上季虧損擴大 盤後股價一度重跌6%
2019-11-05 13:23
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
Uber周一公布第3季財報，儘管營收優於預期，但虧損仍較去年同期增加，引發投資人對該公司邁向持續獲利的疑慮，盤後股價一度下挫6%。
第3季虧損擴大，因公司推出折扣方案，並大舉投資仍在虧損的新事業。不過Uber表示，全球叫車服務事業帶動上季營收優於預期，預期2021年可以轉虧為盈。
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Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）表示，公司應可在2021年會計年度全年達成稅前息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）轉正，但並未說明個別事業部門表現的細節。
--Uber上季總營收成長近30%，達38.1億美元，優於分析師預估的36.9億美元。
--上季成本大幅增加約33%，增至49.2億美元。叫車訂單總額較去年同期成長29%至164.7億美元。
--上季淨虧損較去年同期的9.86億美元增加，擴大至11.6億美元，但每股淨損由2.21美元縮小至0.68美元。
--叫車服務事業上季營收成長約19%，增至29億美元，Uber Eats部門營收成長64%。
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