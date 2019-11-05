德國5G網絡加高門檻 華為面臨可信度測試

2019-11-05 13:24 德國之聲 德國之聲中文網



德國外長馬斯（Heiko Maas）對媒體表示，作為中國企業，華為有義務遵守中國《國家情報法》，這意味著從事情報活動是這家科技巨頭的義務。因此，德國計劃增加一項5G可信度測試機制，對其技術進行評估。

德國當局會評估公司是否會受到法律約束，被迫提供實際上應該受到保護的信息和數據："這是華為可能遇到的狀況。"

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迄今為止，德國外長馬斯的表態是柏林方面對華為采取更強硬態度的最強信號，可能至少會在部分5G網絡建設上，將華為排除在外。

不久前，馬斯與香港示威運動代表人物黃之鋒在柏林進行了會面。這引发了德中口水戰: 中國駐德國大使對此表達了強烈不滿和堅決反對，德國駐華大使則是因此被中國外交部召見。另一方面德國外交部則是立即駁斥中方的批評，強調外長與各國公民社會的代表會晤是正常行為。外長馬斯本人強調，未來會繼續與人權運動人士會面。

德國官員上個月證實，最新版的德國安全規則手冊草案顯示，德國將會就技術層面等進行評估，會為設備供應商創造一個公平的競爭環境，不會預先排除任何廠商。德國政府发言人塞伯特在10月中旬在柏林的一場新聞會上表示，"我們不會先发制人地來禁止任何一方或者任何公司"。

華為是全球領先的電信設備供應商，該公司全球市場份額佔比為28%。美國指責這家科技巨頭與中國政府關系緊密，並對盟國发出警告，認為華為或在網絡設備上設置"後門"，讓中國能夠監視其他國家。

這家總部位於深圳的公司否認指控，5月，美國將華為列入出口管制黑名單，華為发展受阻，恐難保持市場領先地位。

文木 / 羅法 （路透社等）

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