里斯本網路峰會 史諾登警告科技巨擘權力太大

2019-11-05 10:10 中央社 里斯本4日綜合外電報導



曾揭發美國政府秘密監控計畫的「吹哨者」史諾登今天透過影片在葡萄牙里斯本網路高峰會發表談話，他說網路巨擘和政府合作時，科技給了他們「難以抗拒的權力」。

史諾登（Edward Snowden）在這場群集高科技企業家和投資人、歐洲慶祝網路新創公司和新技術的峰會上表示：「政府和公司協力合作時...他們成為同一個身體的左右手，我們看到的是權力的集中。」

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「如果你創造了難以抗拒的權力...當那種權力被用於針對大眾，而非服務大眾時，你該如何監督？」史諾登從俄羅斯透過影片連結發表上述言論。他從2013年開始暫居俄羅斯。

身為美國國家安全局（NAS）包商前僱員的史諾登最近出版新書，闡述他2013年把數萬份祕密文件披露給大型新聞組織的原因。

史諾登披露的都是他替國安局工作時彙編的文件，內容關於國安局與世界各地夥伴機構密切的溝通網絡和網路審查。

主辦單位表示，為期4天的峰會重點將放在政治和賦稅議題，也會觸及新的行動科技、醫療應用、機器人和加密貨幣等。