ECB總裁拉加德上任首度談話選在柏林 對德國釋出善意

2019-11-05 09:19 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



歐洲央行（ECB）新任總裁拉加德周一在德國柏林發表上任以來的首次談話，並未提及貨幣政策，但對ECB的主要批評者大加讚賞，表達與各方合作的意願。

拉加德在演說中大力讚揚德國前財長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）對歐洲團結的貢獻，以及蕭伯樂在東西德統一後展現出的政治才幹。蕭伯樂目前擔任德國聯邦議院議長，他在德國財長任內多次抨擊ECB，ECB管理委員會的兩名德國代表也一在反對前總裁德拉基的寬鬆貨幣政策。

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路透報導指出，拉加德甫上任便選在柏林發表談話，可以視為她釋出善意，展現修補雙方關係的意願。

德國持續指責ECB將利率維持在過低水準，損害德國儲戶的利益。歐洲央行則主張，如果德國增加投資，而非保持預算盈餘，經濟成長便能加速，利率也可能加速上升。