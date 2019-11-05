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華為參與5G建設資格 德國外長強烈質疑

2019-11-05 08:56經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）周一質疑。華為是依賴中國政府的企業，是否能參與德國5G網路建設仍待檢驗。

馬斯表示，華為是依賴中國政府的企業，根據中國的國家安全法規，這代表華為有義務將訊息提交給中國政府。因此，德國希望5G安全條款能增加一項可靠性測試，這些條款主要是針對技術標準的評估。

他表示，當局將在可靠性測試中評估某家公司的本國法律是否要求它提交本應獲得保護的訊息和數據，也直接點名「華為就是如此」。

馬斯的質疑，是迄今德國對華為採取更強硬立場的最強措辭，可能至少會把華為排除在其5G網路的部分計畫之外。

德國官員日前證實，安全條款是對技術和其他標準的評估，但為了公平競爭，不會抵制任何一家供應商。

美國持續向其盟國施壓，要求把華為排除在5G建設之外，宣稱華為產品設有後門，使中國當局能夠對其他國家進行間諜活動。

華為是全球最大通訊設備供應商，全球市占率達28%。所有德國電信商都是華為的客戶，他們警告，若抵制華為，可能導致讓德國推出5G網路的時間延後數年，且增加數十億美元成本。

德國外長對華為參與5G建設的資格提出強烈質疑。美聯社
德國外長對華為參與5G建設的資格提出強烈質疑。美聯社
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華為5G

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