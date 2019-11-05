華為參與5G建設資格 德國外長強烈質疑

2019-11-05 08:56 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



德國外交部長馬斯（Heiko Maas）周一質疑。華為是依賴中國政府的企業，是否能參與德國5G網路建設仍待檢驗。

馬斯表示，華為是依賴中國政府的企業，根據中國的國家安全法規，這代表華為有義務將訊息提交給中國政府。因此，德國希望5G安全條款能增加一項可靠性測試，這些條款主要是針對技術標準的評估。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他表示，當局將在可靠性測試中評估某家公司的本國法律是否要求它提交本應獲得保護的訊息和數據，也直接點名「華為就是如此」。

馬斯的質疑，是迄今德國對華為採取更強硬立場的最強措辭，可能至少會把華為排除在其5G網路的部分計畫之外。

德國官員日前證實，安全條款是對技術和其他標準的評估，但為了公平競爭，不會抵制任何一家供應商。

美國持續向其盟國施壓，要求把華為排除在5G建設之外，宣稱華為產品設有後門，使中國當局能夠對其他國家進行間諜活動。