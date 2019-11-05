需求展望樂觀推升油價 風險意願升高打壓金價
2019-11-05 07:34
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
油價周一上漲，主因美國就業數據強勁，且美中貿易協議前景樂觀，令需求前景好轉。市場風險胃納提高，金價下跌。
布蘭特原油期貨收漲上漲0.44美元或0.7%，結算價報每桶62.13美元。西德州原油期貨收漲0.34美元或0.6%，結算價報每桶56.54美元。
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美中貿易協議樂觀展望，扶助美股三大指數周一創下收盤紀錄高點，也推升油價。
美國官員表示，本月可能會與中國大陸簽署貿易協議；美國商務部長羅斯則說，美國企業近期內將獲得對華為出售零部件的許可證；中方表示，中國國家主席習近平和美國總統川普持續透過各種方式保持聯繫。
Again Capital LLC的合夥人John Kilduff說：「美中對貿易協議的評論都很樂觀，Fed決策也考慮到目前的經濟形勢，所有市場都走高。」
美國10月就業成長好轉，緩解全球經濟成長放緩拖累原油需求的疑慮。
金價周一小幅走低，因美中貿易協議的樂觀情緒以及對全球成長的疑慮消退，促使投資人轉向風險較高的資產。
黃金現貨下跌0.4%，報每英兩1,507.71美元。美國黃金期貨持平，結算價報每英兩1,511.10美元。
道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「股市強勁，至少在短期內可能不會有黃金的避險需求。」
其他貴金屬，白銀下跌0.3%，報每英兩18.04美元。白金下跌1.2%，報每英兩934.75美元；鈀金下跌1.5%，報每英兩1,777.93美元。
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