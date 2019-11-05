投資人審慎看待貿易協議前景 美元上漲

2019-11-05 07:15 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美元周一反彈，儘管美中貿易協議前景樂觀提升顯偏好，推升美股與美債殖利率，但美國聯準會（Fed）上周示意將暫停降息周期，投資人更趨謹慎，市場空頭獲利了結。

DXY美元指數收漲0.3%，報97.547。歐元兌美元下跌0.3%，至1.1127美元。

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美元上周走低，因市場對美中達成貿易協議的預期強，且美國經濟數據轉強，尤其是上周五公布的10月非農就業報告。但美元前景依然看好，因Fed暗示將暫停降息周期，未來評估貨幣政策時將以數據為依據。

OANDA資深市場策略師Edward Mo ya表示：「我們見到空頭獲利了結，更多投資人認為目前正處於歐元兌美元走高的重大轉折點，市場在等待關鍵的催化劑。」

美國商務部長羅斯樂觀表示，本月將與中國大陸簽署初步協議。他並說，美國企業將在近期內獲得對華為出售零部件的許可證。

分析師表示，歐元的情況正在好轉，羅斯日前表示，在與歐盟、日本和韓國的汽車製造商進行良好對話後，美國可能不會對進口汽車加徵關稅。

歐洲央行（ECB）新任總裁拉加德周一發表了上任以來首次談話，但並未就貨幣政策發表評論 。

美元兌日圓上漲0.4%，至108.61日圓。美元兌瑞郎升0.2% ，報0.9879瑞郎。