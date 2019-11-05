美中貿易協預展望樂觀 美股三大指數同創收盤新高
2019-11-05 06:56
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
美股延續進來的漲勢，受美中達成貿易協議的樂觀展望推進，三大指數周一均改寫收盤紀錄高點。
道瓊工業指數上漲114.75點或0.42%，至27,462.11點；標普500指數上漲11.36點或0.37%，報3,078.27點；那斯達克指數上漲46.80點或0.56%，至8,433.20點。
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標普500指數和那斯達克指數連續兩個交易日創下收盤新高，道瓊指數則自7月以來首次締造收盤最高紀錄。
美國官員表示，可能在11月與中國大陸簽署一項貿易協議。美國商務部長羅斯周日表示，將解除華為禁令。今年5月時，美國商務部以國安因素為由，將華為列入貿易黑名單；羅斯表示ㄝ近期內發放美國企業對華為出售零部件的許可證。
對貿易戰敏感的板塊走高。標普500指數科技股指數上漲0.6%，費城半導體指數觸及紀錄高點，標普工業股指數攀升1.2%。
能源股隨則油價上漲，標普500能源股指數上漲3.2%，標普500金融股指數上漲0.9%，受波克夏公司漲勢推動，該公司財報優於預期。
Wedbush Securities股票交易部門董事總經理Michael James表示，對中美貿易進展的樂觀情緒和上周五股市走高後，投資人更有信心繼續買入。
Fed降息、美中達成貿易協議的前景以及10月就業報告優於預期，都扶助美股上漲。
麥當勞股價下跌約2.7%，該公司執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）違反公司政策與一名員工發生戀情，遭到解雇，限制美股漲幅。
運動服飾製造商Under Armour股價崩跌18.9%，因該公司今年第二度下調全年營收預測。日前，Under Armour證實聯邦政府對其會計操作展開調查。
Refinitiv數據顯示，美國第3季財報季的表現樂觀，迄今已公布財報的標普500指數成分股中，多數公司的獲利超過預期。
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