利多堆砌 美股三大指數同創新高

2019-11-05 06:19 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



道瓊工業平均指數攜手史坦普500指數和那斯達克綜合指數4日創下新高。（美聯社） 分享 facebook

美股道瓊工業平均指數攜手史坦普500指數和那斯達克綜合指數4日創下新高，這是因為強勁的財報、經濟數據反彈以及潛在的中美貿易協議提振了投資人情緒。

道指上漲114.75點或0.42%收2萬7462.11點，突破7月中旬的歷史新高。雪佛龍(Chevron)領漲道指，上漲4.61%。貿易領頭羊波音和開拓重工也分別上漲超過1.6%。

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自上次道指創下歷史最高紀錄以來，蘋果是目前表現最好的道指成份股，上漲超過25%。英特爾、摩根大通和聯合技術(United Technologies)同期也都上漲至少10%。

史指上漲11.36點或0.37%收3078.27點，那指上漲46.8點或0.56%收8433.2點。兩者也都創下新高。

4日的升幅讓道指今年以來的漲幅接近18%。這是道指自2017年來最大的單年漲幅，當年它上漲28.2%。史指今年以來上漲超過22%，並有望成為2013年上漲近30%來的最大單年紀錄。那指今年來也上漲超過27%。

川普總統也吹捧這項紀錄，推文指出：「股市創下歷史新高。好好花錢去吧！」

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家卡迪略(Peter Cardillo)表示：「市場漲幅現在正在擴大，這不僅限於科技類股，而且可能還會再走高一點。」「這是源自圍繞貿易不斷產生的熱情所致。」

商務部長羅斯(Wilbur Ross)3日表示，美國企業將在「非常短時間內」獲得向中國電信巨頭華為出售產品的許可。中國1日表示，在上周進行貿易談判後原則上與美國達成共識。

中美已經進行了一年多的貿易戰，但是最近達成協議的期望有所提高。川普總統上月說，雙方已經達成了「非常重要的第一階段」貿易協議，預計將於11月下旬簽署。

股指創歷史紀錄新高也與聯準會(Fed)今年以來第三次降息有關。Fed還暗示將在可預見的未來不升息。但是，它也提高了進一步降息的門檻。

1日公布的強勁美國就業報告也支持了股票的風險偏好。勞工部表示，美國經濟在10月增加了12.8萬個工作崗位。

摩根大通全球和歐洲股票策略主管馬特伊卡(Mislav Matejka)在報告中寫道：「我們保持建設性態度，在下次美國經濟衰退來臨之前尋求新高。」

他寫道：「從歷史上看，衰退趨向出現於失業率降至谷底後平均一年後。」「換句話說，人們需要看到失業率上升一段時間後才會相信的確出現持續放緩。」

就業報告還顯示，上月美國勞動力擴大32.5萬人。同時，被排除在勞動力外的人數減少了11.8萬人至9550萬。

Northwestern Mutual Wealth Management首席投資策略師舒特(Brent Schutte)說，「越來越多人被吸引加入勞動大軍。對我來說，這才是關鍵。」「從經濟基本面、商業周期角度來看，目前沒有理由陷入衰退。除非存在政策錯誤或計算錯誤。」

他說：「在我的職涯中，幾乎從來沒有出現過像這次就業報告那樣，真正改變了華爾街的情緒動向。」

同時，企業財報季大大優於預期。FactSet數據顯示，在公布報告的360家史指企業中，有75%超出分析師的預期。

Under Armour的上季財報數據超出分析師的預期。然而，在該公司調降2019年營收預期後，股價下跌18.92%，理由是庫存減少以及直接面向消費者的通路存在問題。此外，聯邦機構對其會計方式的調查也是原因之一。