小摩砸1,300億美元買長債 是要賺更多或防經濟衰退!?

2019-11-05 02:01 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



美國銀行業巨擘摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）撥出逾1,300億美元超額現金，購買長天期債券並減持貸款，顯示小摩將大幅改變管理龐大資產負債表的方式。

倫敦金融時報（FT）報導，小摩之所以有這樣的改變，主要是著眼於法規視貸款的風險高於債券，而這波操作使小摩的債券投資組合擴大50%。小摩每年持續以發放股利和實施庫藏股的形式，返還數十億美元給股東，導致該集團持有風險較高資產的空間，不及部分同業。

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小摩的貸款投資組合，自年初迄今縮水4%，相當於減少約400億美元。在脫手房貸的同時，小摩也減少資產負債表上的現金部位，用以購入長天期債券，其中房貸擔保證券（MBS）大幅增加。與持有房貸相比，銀行持有抵押債券的所需股本較少。

Sandler ONeill分析師哈堤認為，小摩的改變「歸根究柢是基於經濟面考量：他們出售貸款比買進賺更多錢。」

在美國聯準會（Fed）的資本規定下，美國銀行（BofA）擁有更多空間並持續擴大貸款投資組合。美銀今年至今增加430億美元貸款，其中房貸占大部分。分析師表示，截然不同的策略反映美銀對Fed的壓力測試有較大的資本緩衝。

小摩獲利強勁且擁有能擴大資產負債表風險的能耐，但卻傾向將龐大的資金回饋股東。小摩未來的計畫包括規模320億美元的股票回購與股利派發，超過去年的整體淨利；相較之下，美銀計劃返還的股利規模更達370億美元，占去年淨利近140%，但其營運模式的風險相對較低（至少在Fed眼中），意謂在壓力測試中擁有較大的餘裕。

Wolfe Research分析師Steven Chubak說：「基於其獨特的資本限制，小摩採取的做法正確」，但是美銀的資本緩衝更大，意謂「擁有更多空間增加貸款」，也因此有更多空間可提高利潤。