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調查：美國房屋銷售趨緩 很大原因是屋主做了這件事

2019-11-05 00:55經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

最新調查顯示，美國屋主在自家居住的時間比以前更長，抑制了房屋庫存供應過剩的情況，或許能解釋為何房屋銷售低迷。

根據美國不動產經紀公司Redfin的最新分析，全美屋主在自家居住的平均時間是13年，比2010年的調查整整多出五年。

若屋主未因家庭成員有所增減而出售自家住宅、轉向較大或較小的房屋，可能導致潛在買主的選擇變少。Redfin首席經濟學者費爾威爾說，若屋主不出售房屋，首購族能購買的房屋就愈來愈少。

根據調查，愈來愈多屋主在自家居住的時間變長，導致房屋庫存水準降至十年來最低，並帶動房屋價格上漲。房地產數據業者CoreLogic表示，經人口調整後的待售餘屋目前逼近37年有紀錄以來的最低水準。

即使美國當前的房貸利率極低、屋主權益創新高及就業市場緊俏，也無法快速活絡已停滯的房市，最大的原因就出在待售房屋的供給減少。

經濟學者認為，日益老邁的嬰兒潮世代可能要負最大的責任，理由是當中許多人晚年過地比較健康，而且選擇不換到較小的房屋。不過，有些人在看到市場缺乏較小及較便宜的房屋之後，不想加入較年輕的世代出價競標房價的行列。

待售房屋數量自去年到今年稍早持續增加，但近幾個月回跌至逼近去年的歷史低點。房屋庫存水平下滑，迅速澆熄下半年房市復甦的期望。全國房地產經紀人協會（NAR）公布的9月成屋銷售下滑2.2%。

根據美國不動產經紀公司Redfin的最新分析，全美屋主在自家居住的平均時間是13...
根據美國不動產經紀公司Redfin的最新分析，全美屋主在自家居住的平均時間是13年，比2010年的調查資料整整多出五年。美聯社
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