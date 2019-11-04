加州房價貴翻天 蘋果承諾提供25億美元建平價宅

2019-11-04 22:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



蘋果今（4）日承諾，將提供25億美元幫助減輕美國加州住房短缺的問題，以壓低加州不斷飆高的房價。大部分資金將投入州政府成立或與州政府合作的基金。

蘋果表示，其中10億美元將交給一個與州政府合作營運的基金，協助啟動那些進度延後或停滯的平價住宅計畫；另外10億美元則將交給一個政府基金，提供首次購屋族財務支援。

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蘋果執行長庫克接受路透專訪表示，蘋果在協助解決加州的住房危機上感到「強烈的責任感」，「我們希望確保這個地方充滿活力，人們可以生活，也可以養家活口。」「然而，今天這件事對許多人來說無庸置疑是不可能的，這個地區正遭遇負擔不起的危機，已危及生存。」

臉書和Google先前也承諾要為加州的住房計畫提供10億美元，微軟則是承諾要為總部所在地西雅圖提供5億美元。