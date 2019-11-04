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亞股近兩個月表現優於標普500 但恐難持續

2019-11-04 20:15經濟日報 編譯 林聰毅／綜合外電

過去兩個月來亞洲股市的表現優於美股標普500指數，但瑞士信貸公司（Credit ...
過去兩個月來亞洲股市的表現優於美股標普500指數，但瑞士信貸公司（Credit Suisse）認為，這種勢頭恐怕難以持續。 美聯社
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過去兩個月來亞洲股市的表現優於美股標普500指數，但瑞士信貸公司（Credit Suisse）認為，這種勢頭恐怕難以持續。

瑞信亞太區投資長伍澤恩（John Woods）本月初表示，上述看法主要基於兩大原因：首先是圍繞美中貿易談判的不確定性，其次是過去兩個月協助帶領亞股走高的科技硬體的復甦，「頂多只是剛出現而已，仍不能排除逆轉的可能性」。

伍恩澤說：「以風險報酬的角度來看，在非常短期內，相對於美股，我們並不看好亞股。」他並表示，主要風險是美中貿易談判突然出狀況，「我們在這方面傾向於保持謹慎」。

他在上月25日的研究報告則說，亞股可能終將出現反彈，主要支撐力量包括，美中貿易緊張緩和、全球貨幣政策寬鬆，以及亞洲經濟數據好轉。

儘管標普500指數1日再創歷史新高，但MSCI亞太指數過去兩個月漲了6.9%，幾乎是標普500指數漲幅的兩倍。

亞股4日漲至逾14周高點，原因是美中貿易談判漸趨樂觀，加上美國就業數據傳出利多，提振全球投資人對高風險資產的胃口。日本除外的MSCI亞太指數4日盤中漲1.08%，攀抵7月24日以來最高，單日漲幅可能創10月11日以來最大。

亞股標普美股MSCI

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