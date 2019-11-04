馬斯克為何不愛休假？一放假就衰運纏身...
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克透露，自己不愛休假的原因在於，除了要衝事業，實在沒時間放假之外，另一點就是從過往的經驗來看，只要他一放假運氣就會不好，可能公司會出包，不然就是自己壞運纏身。
CNBC報導，馬斯克在生涯早期創立的科技新創獲致成功後，於90年代末期成了網路業百萬富翁。他在1999年將首家創立的公司Zip 2以3億美元賣給康柏電腦（Compaq），後來又創立了PayPal的前身X.com，並在2002年時被eBay以15億美元收購；同年馬斯克又創立了SpaceX，現在估值330億美元，並於隔年（2003年）再設立了如今市值約570億美元的電動車公司特斯拉。
雖然馬斯克的事業非常成功，但他很少放假，事實上他甚至說過，「放假會毀了你」。為什麼馬斯克這麼不愛休假？這與衝事業有關。馬斯克曾說，為了要讓新事業儘快上軌道，每周工時必須超過100小時，而這點到現在依然沒有改變。
例如2018年時，馬斯克為了要使Model 3的產能上軌道，索性直接睡在廠房地板上，「我沒空回家洗澡」，「當CEO的難處、例如放棄休假，我相信一般人們不會經歷這類事情」。
除了「總是在工作」這個難處，馬斯克只要一放假，似乎就會衰事臨頭。馬斯克2015年接受丹麥媒體訪問時說，在這十幾年來，他只休過兩次假，而這兩次都出大事，「過去12年來，我只休了兩次一周的假」。
他第一次放假一周那段期間，Orbital Sciences公司及維京銀河的火箭接連爆炸。當他第二次休長假時，則換自家的火箭爆炸，「因此得到的教訓是，不要放假一周」。
甚至早在2000年9月，當時還是X.com執行長的馬斯克要與首任妻子Justine度蜜月，他們人還在飛機上時，公司高層因為不喜歡他的管理方式，向董事會遞交不信任書，使他一到雪梨就得馬上飛回美國善後。
同年12月，馬斯克打算再與妻子再次度蜜月時，計劃了為期兩周的巴西及南非之旅，但他卻在南非染上嚴重瘧疾，且兩間當地醫院都誤診，害他差點因此喪命。
馬斯克說，這就是他不放假的原因，因為「放假會毀了你」。
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