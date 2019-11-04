雙11購物節還沒開跑 陸消費者已揚言抵制這一國的商品
2019-11-04 17:48
經濟日報 編譯洪啟原
／綜合外電
由於美、中兩國從關稅到爭奪科技主導權的緊張關係與日俱增，中國大陸消費者可能在即將到來的年度消費盛事雙11購物節中，抵制美國品牌。
根據顧問業者AlixPartners的最新調查，逾75%的大陸消費者表示，會再三考慮是否在雙11購物節購買美國貨，其中逾半受訪者說，基於愛國他們必須這麼做。調查指出，美國品牌的銷售屆時可能面臨干擾，主要是因為美中貿易戰打擊大陸消費信心。
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在美中貿易衝突持續不斷的情況下，中國正吹起一股愛國消費風潮，大陸消費者對自身文化或主權受到任何輕視，都顯得更敏感。
有鑑於大陸市場的規模，外國企業日益期盼進入大陸以尋求未來的成長契機，但大陸消費者正嚴加審視這些外國公司，導致部分企業因挑起北京當局的政治敏感神經而遭池魚之殃，例如精品業者Coach和時尚品牌Calvin Klein。
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