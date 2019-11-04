親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

南韓情報機構透露 金正恩擬12月會川普

大陸今拋出對台26條 他指是影響2020總統大選關鍵因素

雙11購物節還沒開跑 陸消費者已揚言抵制這一國的商品

2019-11-04 17:48經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

由於美、中兩國從關稅到爭奪科技主導權的緊張關係與日俱增，中國大陸消費者可能在即將到來的年度消費盛事雙11購物節中，抵制美國品牌

根據顧問業者AlixPartners的最新調查，逾75%的大陸消費者表示，會再三考慮是否在雙11購物節購買美國貨，其中逾半受訪者說，基於愛國他們必須這麼做。調查指出，美國品牌的銷售屆時可能面臨干擾，主要是因為美中貿易戰打擊大陸消費信心。

在美中貿易衝突持續不斷的情況下，中國正吹起一股愛國消費風潮，大陸消費者對自身文化或主權受到任何輕視，都顯得更敏感。

有鑑於大陸市場的規模，外國企業日益期盼進入大陸以尋求未來的成長契機，但大陸消費者正嚴加審視這些外國公司，導致部分企業因挑起北京當局的政治敏感神經而遭池魚之殃，例如精品業者Coach和時尚品牌Calvin Klein。

由於美中貿易衝突持續不斷，中國大陸正吹起一股愛國消費風。路透
由於美中貿易衝突持續不斷，中國大陸正吹起一股愛國消費風。路透
分享

品牌雙11北京貿易戰

相關新聞

錯愛壞總裁！麥當勞CEO「違紀辦公室戀情」遭開除

2019-11-04 16:13

染指部屬 麥當勞CEO被炒

2019-11-04 14:26

影／印度首都區空汙再惡化 達「無法忍受」程度

2019-11-04 13:28

東協峰會談RCEP 底線押至明年2月

2019-11-04 13:27

為何這4國不管世界需求及暖化仍將大量增產原油？

2019-11-04 12:38

印度霾害是農業革命後遺症！ 焚燒作物殘株造成汙染

2019-11-04 11:28

金融時報：美方一再要求台灣 管制台積電供貨華為

2019-11-04 07:40

麥當勞CEO因違反公司規定 與員工發生戀情被解職

2019-11-04 07:23

印度作梗卡關 RCEP延到明年2月簽署

2019-11-04 00:16

節能減碳 礦業引進電動車

2019-11-04 00:06

製藥巨擘報喜…生技股利多

2019-11-04 00:05

新興國寬鬆周期 六年最長

2019-11-04 00:03

沙國石油公司IPO 准了

2019-11-04 00:03

RCEP初步協議…再等等

2019-11-04 00:03

美股多頭氣盛 道瓊拚新高

2019-11-04 00:02

沙烏地阿美IPO 將成最大上市公司

2019-11-03 23:28

國家石油公司IPO定案 但沙國股市不漲反跌

2019-11-03 20:21

新興市場的央行降息救經濟 比歐美央行更積極

2019-11-03 19:54

產業研究院報告：南韓半導體出口明年預期回升

2019-11-03 16:47

13歲少女打敗馬斯克？她的設計比超迴路列車還厲害！

2019-11-03 14:22

波克夏Q3營業利益 創新高

2019-11-02 23:23

南非信評展望 穆迪降至負向

2019-11-02 23:23

亞馬遜購物季活動開跑

2019-11-02 23:23

智利取消APEC峰會 一次搞懂會議單字

2019-11-02 23:23

英保守黨政策大轉彎 禁水力裂解法開採油氣

2019-11-02 23:23

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

世界遺產白川鄉合掌村火警 消防車警笛大作

2019-11-04 14:43

金融時報：美方一再要求台灣 管制台積電供貨華為

2019-11-04 07:40

麥當勞CEO因違反公司規定 與員工發生戀情被解職

2019-11-04 07:23

美中本月簽協議 華為禁令將解除

2019-11-03 23:51

政策買票？ 女性免費搭公車 他嗆對手「有膽學我啊」

2019-11-04 10:00

美國代表團層級史上最低 東協：美國還能靠？

2019-11-03 22:56

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-04 06:43

遊艇旅遊變調！女乘橡皮艇被海流捲走 海上漂浮三天奇蹟生還

2019-11-04 11:09

男入公墓掘百年墳 取骸骨熬「人骨湯」狂嗑

2019-11-04 12:13

印度作梗 世界最大貿易協定RCEP延到明年簽署

2019-11-03 22:20

尼加拉瀑布「鬼船」擱淺一世紀 突被強風暴雨吹翻

2019-11-04 11:59

為何這4國不管世界需求及暖化仍將大量增產原油？

2019-11-04 12:38

伊朗人質危機40年 美駐伊大使館仍保留原貌

2019-11-03 22:10

機場鬧雙胞？樟宜機場被指抄襲杜哈機場擴建計畫

2019-11-04 15:08

美股多頭氣盛 道瓊拚新高

2019-11-04 00:02

令人無法忍受！有毒霧霾壟罩新德里 許多航班取消轉降

2019-11-04 09:30

印度作梗卡關 RCEP延到明年2月簽署

2019-11-04 00:16

白川鄉合掌村今驚傳火警 業者：範圍小不影響行程

2019-11-04 16:19

彭博資訊專欄／美中貿易大國的野心…

2019-11-04 00:10

共和黨3州長選情告急 川普助選兼取暖

2019-11-03 18:33

製藥巨擘報喜…生技股利多

2019-11-04 00:05

狂！川普不怕彈劾調查 還想邀烏克蘭總統訪白宮

2019-11-04 01:08

沙國石油公司IPO 准了

2019-11-04 00:03

126公分侏儒男分手女模 新女友曝光網友超羨慕

2019-11-04 17:04

伊朗人質危機40年 最高領袖哈米尼仍拒絕和美談判

2019-11-03 22:45

英國39死貨櫃命案 越南警方再逮捕8人

2019-11-04 14:52

「小丑」為何現身全球各地示威？ 象徵底層人物的怒吼

2019-11-04 10:07

中國美國商會主席：對美中貿易第一階段協議沒信心

2019-11-04 11:43

微軟日本公司試驗周休三日 發現員工生產力飆升40%

2019-11-04 16:28

柏林圍牆倒塌30年 全球面臨美中對峙威脅

2019-11-04 00:02

苦了農民！ 歐盟近2兆農業補助款進了寡頭統治階級口袋

2019-11-04 10:25

印度霾害是農業革命後遺症！ 焚燒作物殘株造成汙染

2019-11-04 11:28

7月還領先、9月民調低 賀錦麗將退選？新罕州大裁員

2019-11-03 18:28

川普稱巴格達迪死前哭喊 國防部官員：空拍畫面無音訊

2019-11-03 18:20

安倍與文在寅破冰！今短暫交談11分鐘 關係可望好轉

2019-11-04 14:42

李克強：一帶一路 願對接東協各國發展戰略

2019-11-03 21:41

南海對峙 李克強找越南總理談心

2019-11-03 23:56

暖化影響比預期大 聯合國秘書長籲亞洲少建燃煤電廠

2019-11-03 19:15

軍紀渙散！駐日美軍邊飛邊自拍

2019-11-04 00:00

民主黨總統參選人楊安澤擴充團隊 雇用桑德斯前競選顧問

2019-11-03 18:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top