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新德里管制車輛對抗空汙！過去經驗顯示成效不彰

2019-11-04 14:44聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

印度首都新德里3日空氣汙染指數落在「危害」等級，已達「令人無法忍受的程度」，許多航班被迫延遲或轉降，當局也下令關閉學校直到5日。對此，新德里政府將依據車牌號碼進行汽車上路管制對抗空汙。

BBC報導，新德里的細懸浮微粒（PM 2.5）遠高於世界衛生組織標準。印度官員表示，汽車管制在11月4日至15日實施，政府將依據私人車輛車牌奇數偶數進行上路控管。

新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）表示，「奇數-偶數計畫」將避免上萬台車輛上路，但緊急車輛、計程車、機車、獨自開車的女性則不在管制範圍內。

違者將罰56美元（約新台幣1700元），與前幾年相較多了一倍。

數百個警察、交通部門、自願市民隊伍將上陣控管。如此可能造成大眾運輸擁擠，對此官員表示，將在管制期間內加設巴士及捷運列車班次。

不過，外界質疑「奇數-偶數計畫」是否真的會降低空汙指數。新德里在2016、2017年曾經實施該政策，卻沒有對空汙指數有顯著影響。

印度新德里將進行車輛管制，以對抗空氣汙染。法新社
印度新德里將進行車輛管制，以對抗空氣汙染。法新社
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新德里印度警察

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