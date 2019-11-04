影／印度首都區空汙再惡化 達「無法忍受」程度

2019-11-04 13:28 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



印度國家首都區空汙越演越烈，被濃厚霧霾重重壟罩，3日更達到「令人無法忍受」的程度，被列為「有毒」等級。聯邦政府所在的德里市官員直言，形容像是個「毒氣室」。

根據印度中央污染控制局（Central Pollution Control Board），德里國家首都轄區汙染程度，在3日下午4點測出新高標，一日空氣品質指數AQI飆到494，是2016年11月6日創下的497指數以來最高紀錄。

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德里空汙嚴重，3日不少地區空汙指數直接破表，卡在AQI999上顯示不出實際的汙染程度，等同每人每天被迫吸超過兩包菸(40根香菸）。

霧霾也讓德里能見度大幅下降，影響空中交通，讓32個航班無法降落英迪拉·甘地國際機場，被迫轉降。當局也在1日於學校發送500萬個面具給學童後，宣布全面停課至5日。

德里衛生部長詹恩（Satyendar Jain）就呼籲民眾盡量避免外出，尤其是早晚時刻，如果出門必須配戴防空汙口罩，盡量避免空汙嚴重地區，並確保門窗關緊關好。詹恩更直言這是場災難，形容德里宛如一個巨大的「毒氣室」。

印度空汙遲遲不見改善，威脅民眾健康。一位印度胸腔科醫師庫瑪（Dr. Arvind Kumar）就表示，過去30年，肺癌患者有九成都是因為吸菸導致，現在卻有五成病患根本不是吸菸者。但地方、中央官員和政治家們，卻忙著相互指責，不見提出任何有效改善方案，氣得不少年輕民眾3日在空汙中走上街頭抗議，要求政府有所為。

《BBC》報導，印度德里年年秋冬之際都受霾害之苦，與周遭地區農民火耕焚燒殘梗，有重大關係。再加上「排燈節」（Diwali）慶典的煙火鞭炮，以及營建工地的煙塵、汽車和工廠的廢氣排放，都讓首都區的霧霾一步步惡化。