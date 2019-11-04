東協峰會談RCEP 底線押至明年2月

2019-11-04 13:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ／綜合3日電



RCEP延到明年2月簽署。 美聯社 分享 facebook

東協峰會在泰國曼谷開幕，全球規模最大的貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）是會議焦點，原本RCEP成員國希望4日達成初步協議，不過，泰國總理府發言人娜盧孟表示，RCEP可能明年2月簽署。

外媒報導，由於印度仍有疑慮，東協峰會領袖聲明草稿顯示，RCEP可能延到明年才簽。聲明草稿寫道，「大多數市場准入談判已完成，少數未解決的雙邊議題將在2020年2月之前解決，只要一個成員國下決心」，RCEP全部20章的談判就能完成。一般認為這個成員國是指印度。

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聲明草稿還寫道，所有成員國都致力於明年在越南簽署RCEP。東協主席國明年輪到越南擔任。

印度總理莫迪與東協領袖開會，他發表開幕演說時，完全沒提到RCEP，只說要審視印度與東協之間既有的貿易協定，他說：「這樣不只能進一步加強我們的經濟關係，還能使我們的貿易更為平衡。」此外，莫迪接受曼谷郵報專訪時說，印度擔心廉價的中國商品湧入印度，會重創小商家。熟知印度談判立場的人士透露，印度上周提出新要求，這些要求「都很難做到」。

一些RCEP成員國提議排除印度，不過，泰國副總理兼商業部長朱林說，印度並沒主動退出，而且RCEP談判很順利。路透指出，對東南亞國家而言，把印度留在RCEP的好處是，RCEP比較不會由中國主導。

中國總理李克強在出席領導人會議時表示，早日完成RCEP談判，為東亞經濟一體化奠定基礎；落實好「中國─東協自貿區」升級議定書。