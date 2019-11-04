為何這4國不管世界需求及暖化仍將大量增產原油？

2019-11-04 12:38 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



紐約時報4日報導，儘管世人對石化燃料引發暖化的關切日益深重，也儘管全球油市需求減緩，這世界仍將迎來大批原油──不是來自傳統產油國的中東，或生產頁岩油的美國，而是來自近年油產較少的巴西、加拿大、挪威、蓋亞那。

目前全世界每天原油產量約8000萬桶，上述4國將在2020年為全球油市增加每天近100萬桶原油，2021年則再增加近100萬桶。

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紐時指出，那4國的供應增量，可能就是沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco宣布正式啟動IPO的一項重要原因；而原油產量的增加，再加上各國努力降低碳排，幾乎確定將促使油價下跌。低油價可能使Aramco及其他石油公司獲利減少，限制新的探勘及開採，且將重塑那些仰賴油元國家的政治版圖。

對美國消費者及中國、印度、日本這類原油進口國來說，上述4國的油產增加可紓緩其經濟壓力，但便宜的石油也可能抵消減緩全球暖化的各種努力，例如，人們可能延緩採用電動車。

在傳統產油國如委內瑞拉及利比亞陷入混亂、沙國與伊朗又有衝突之際，加拿大、挪威、巴西及蓋亞那相對穩定，這4國的油元很可能讓石油輸出國組織及俄國減產拉抬油價的作為失效，也讓美國及其他西方國家，在面臨油輪或波斯灣產油設施遭攻擊時，多了一點緩衝。

能源歷史學家葉爾金（Daniel Yergin）說，上述4國大致不受傳統地緣政治亂局的影響，將提升全球能源安全，但他也預測，隨著頁岩油等油產的增加、世界經濟成長遲緩，可能導致油價下行。

紐時說，這波油產增加的時機，正是越來越多國家政府承認，如想控制氣候變遷，就不該大量生產原油之時，但許多原油探勘都是在多年前就做成的決定，很難停下來。