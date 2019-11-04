印度霾害是農業革命後遺症！ 焚燒作物殘株造成汙染

2019-11-04 11:28 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



印度首都新德里近日霧霾嚴重，主要原因是大部分農人買不起移除農作物殘株的昂貴機器，農人透過焚燒整地造成大量空氣汙染。

BBC報導，每年這個時候新德里受霧霾肆虐，空氣汙染程度超過WHO標準很多。2017年印度醫生甚至宣布該市進入醫療緊急狀態。根據WHO標準，每人每天可承受每立方公尺25微克的細懸浮微粒（PM 2.5），然而在新德里，進入民眾肺度的細懸浮微粒每立方公尺已高達700微克。

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新德里2017年冬天空氣品質指數不斷達到最高指數999，宛如一座毒氣室。暴露在該環境中，相當於每天吸入兩包菸。

能源專家辛合（Siddharth Singh）表示，即便仍然有其他原因像是工程塵埃、工廠及汽機車廢棄，但焚燒農作物殘株是空氣汙染的主因。

每年冬天北印度約有超過200萬名農夫在8萬平方公里土地上焚燒2300頓的農作物殘株。燃燒殘株所產生的煙霧包含二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫。透過衛星資料分析，哈佛大學研究學家估計新德里2012至2016一半的空氣汙染都是燃燒農作物殘株造成。

根據辛合，空氣汙染是1960年代後期印度綠色革命引發「農業活動演變、政府政策、勞力市場改變」所造成的結果。

1960年代印度為消除飢荒，引進產量較高的稻、麥品種，印度東北部變成糧倉，印度旁遮普邦（Punjab）和哈里亞納邦（Haryana）變成麵包搖籃，生產的稻米和小麥足以供應給整個國家。

不過，綠色革命導致大量小麥及稻米生產，引發空氣汙染且耗盡地下水。

若使用綜合收割機會留下高且尖銳的殘株，對農民造成傷害也不利做動物來飼料，殘株可能還會卡在種植稻米的機器上。因此農人選擇直接焚燒農地，快速整地。

政府試圖透過happy seeders解決問題，該器具可以幫助種植機器種植小麥而不會被稻草卡住；另一種名為「超級稻草管理系統」的機器可以有效率裁減及平均分散殘株，不過，這些機器對大部分農夫來說過於昂貴。