債信至少還沒到垃圾級 南非幣勁升超過1%
2019-11-04 10:36
經濟日報 編譯黃淑玲
／綜合外電
南非幣（蘭德）在今天（4日）亞太地區交易時間早盤兌美元勁升超過1%，主要是南非雖在上周五被穆迪調降信用評等，但並沒有被列入垃圾級。
上周五（1日）國際信評機構穆迪將南非的債信評等由「穩定」下修到「負向」，這唯一目前還保留南非投資評級的主要信評機構評級，雖然看法悲觀但依舊成為南非緊握的保命符。南非上周發布預測顯示國家財政狀況加速惡化，導致穆迪調降信評展望。
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駐倫敦TD證券新興市場策略主管Cristian Maggio形容：「南非就像在低速情況下要撞車，現在雖還到沒撞牆的時候，但你可以確定絕對會撞上。」
威脅南非經濟的大毒瘤是南非國營電力公司Eskom，南非政府為紓困Eskom已經花費高達蘭德1,380億元（92億美元），然而這家負債蘭德4,500億元的公司反覆停電，導致今年第1季的經濟產出創十年來最大縮減，財政部因而預期今年的經濟成長率只能有0.5%。
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