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生產還沒移出中國大陸 Fitbit也向美申請關稅豁免

2019-11-04 09:31經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

即將被Google收購的智慧手表商Fitbit說，正在準備明年1月起將其追蹤健康穿戴裝置與智慧手表的生產移出中國大陸，以避免被加課關稅；還沒完成之前，要向美國政府申請關稅豁免。

Fitbit在中國大陸製造的手腕通訊穿戴裝置已在9月1日起輸入美國時被加徵15%關稅。Fitbit申請關稅豁免的理由是，Fitbit被加課關稅將會導致華為等中國大陸的科技公司攻占更多的美國市場，幫助中國達成蒐集資料蒐集、監控的目標。

Fitbit申請關稅豁免的文件在指出：「對諸如Fitbit這樣的美國品牌加課關稅，將不利在美國市場上與中國公司的競爭。只會更助長他們遂行這些目的。」申請案會由美國貿易代表辦公室（USTR）決定是否批准。

彭博資訊說，會否批准豁免關稅主要根據幾個條件，例如：產品是否只有中國能供應、是否為策略性的進口、加徵的關稅是否對公司或美國利益造成嚴重經濟損害等等。Fitbit的主張也因而強調，雖然台灣與南韓也生產類以手腕穿戴裝置，但都由競爭者完全擁有或約定生產；目前手腕通訊穿戴裝置最大的生產地是在中國大陸。

Fitbit也美國政府申請關稅豁免。 美聯社
Fitbit也美國政府申請關稅豁免。 美聯社
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