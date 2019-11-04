金融時報：美方一再要求台灣 管制台積電供貨華為
2019-11-04 07:40
經濟日報 編譯黃淑玲
／綜合外電
金融時報報導，美國政府正設法說服台灣限制台積電替華為製造晶片，同時也希望台灣政府加強管制對中國大陸的科技輸出，以便能夠堵上美國對華為出口管制禁令的一大缺口。
金融時報引述未具名的台灣與美國官員指出，過去一年間，華府不斷要求台灣總統蔡英文管制台積電銷售晶片給華為。上個月，一位美方官員在華府向台灣的外交人員表示，台積電為華為製造的晶片被直接用在瞄準台灣的飛彈之上，以如此的論述來「暗喻」台積電供貨給華為的風險。
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金融時報說，華府此舉意在堵住美國對華為出口管制禁令的漏洞，一面為了確保美國國防工業的供貨，一面也阻止北京科技力量崛起。美國針對有國家安全疑慮的晶片，已經禁止美國公司銷售給華為。
一位官員向金融時報透露：「美國官員經常與台灣對等官員討論台灣科技供應鏈的安全性以及最終使用問題。」
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